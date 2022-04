Verona-Genoa, goal di Simeone o autogoal di Vasquez?

Gara importante quella tra Verona e Genoa, per le ambizioni della formazione di Tudor e per le speranze salvezza di quella di Blessin.

Dopo 5 minuti i padroni di casa passano in vantaggio: Giovanni Simeone viene servito in profondità da Daniel Bessa, che lo mette praticamente davanti a Salvatore Sirigu. L'argentino interviene in allungo e batte il portiere rossoblù, siglando l'1-0.

Sul profilo Twitter ufficiale, il Verona annuncia il vantaggio definendolo come un autogoal. Il replay, però, chiarisce la dinamica dell'azione.

GOAL SIMEONE O AUTOGOAL VASQUEZ?

A contrastare il "Cholito" è andato Johan Vasquez che effettivamente anticipa Simeone in spaccata, ma manda il pallone sul piede di quest'ultimo.

L'ultima deviazione, quella che spedisce la sfera in fondo alla rete, è dunque dell'argentino, che sigla il goal numero 16 in campionato.