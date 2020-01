Verona-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona affronta in casa il Genoa nella 19ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric ospita il di Davide Nicola nella 19ª giornata di e ultima del girone di andata. Gli scaligeri occupano il 12° posto in classifica con 22 punti, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, e devono recuperare la sfida contro la , i liguri sono penultimi in graduatoria assieme al a quota 14, con un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e 10 k.o.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le due squadre si sono affrontate 12 volte in Serie A in casa dei veneti, con un bilancio favorevole a questi ultimi di 5 vittorie, 5 pareggi e 2 affermazioni rossoblù. La più recente è quella arrivata nell'ultimo confronto nel massimo campionato, datato 4 dicembre 2017, che vide un successo dei genovesi per 1-0 grazie ad una rete di Pandev.

I gialloblù di Juric sono secondi dietro all' nella speciale classifica dei clean sheet realizzati in questo campionato: 6 contro i 7 dei nerazzurri, mentre soltanto il ha fatto peggio del Genoa (2 gare senza goal subiti a fronte di una soltanto per i salentini).

Il Verona viene da 2 sconfitte, un pareggio e e una vittoria sul campo della nelle ultime 4 gare disputate, il Genoa invece ha ottenuto un pareggio, 2 sconfitte consecutive e una vittoria di misura sul nelle ultime 4 gare disputate nel torneo. Il Grifone inoltre è stato eliminato in settimana dalla Coppa ad opera del (6-4 per i granata ai rigori).

Samuel Di Carmine è il miglior marcatore del Verona con 3 goal realizzati, mentre Christian Kouamé, che starà fuori per tutta la stagione a causa di un grave infortunio, è il giocatore più prolifico dei rossoblù con 5 reti realizzate nella prima parte della stagione. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Genoa

Verona-Genoa Data: 12 gennaio 2020

12 gennaio 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO VERONA-GENOA

Verona-Genoa si disputerà il pomeriggio di domenica 12 gennaio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è previsto per le ore 18.00. Sarà il 25° confronto in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva la sfida Verona-Genoa, che andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La telecronaca della partita sarà curata da Antonio Nucera, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti al commento tecnico.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità, se lo vorranno, di seguire Verona-Genoa in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche la Serie A, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Juric ha il dubbio Pazzini in attacco, visto che la punta, che sarebbe dovuta partire titolare, è vittima di un attacco influenzale. Se non dovesse farcela al suo posto potrebbe giocare uno fra Di Carmine e Stepinski, favorito il primo. Sulla trequarti, invece, Pessina potrebbe spuntarla su Zaccagni per affiancare Verre. A centrocampo e in difesa dovrebbe giocare la formazione tipo degli scaligeri. In mediana quartetto con Faraoni e Lazovic sulle corsie laterali e Amrabat, al rientro dopo il turno di squalifica, e Miguel Veloso in mezzo. Dietro, davanti al portiere Silvestri, linea a tre composta da Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

Nicola si affiderà al 3-5-2. Davanti dovrebbe essere escluso Pinamonti, destinato alla cessione: al suo posto, accanto a Pandev, è lotta a tre fra Favilli, Sanabria e il nuovo acquisto Destro. In mediana Jagiello dovrebbe essere confermato accanto al playmaker Radovanovic e a Sturaro: nuova esclusione in vista per Schone. Sulle fasce a destra Ankersen è in vantaggio su Ghiglione, mentre a sinistra giocherà Pajac. Fra i pali sarà confermato Perin, mentre davanti a lui Biraschi, Romero e capitan Criscito comporranno la difesa a tre.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria