Verona-Genoa dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Verona-Genoa è il posticipo della quarta giornata di Serie A: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

VERONA-GENOA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 19 ottobre 2020

Verona-Genoa è il posticipo del lunedì che chiude la quarta giornata di . Sfida particolare, se è vero che ha caratterizzato anche la chiusura dello scorso campionato, con i liguri capaci di imporsi con un netto 3-0 e di conquistare così una soffertissima salvezza.

Sfida particolare anche per i due allenatori: se Ivan Juric ha difeso il Genoa sia da calciatore che in panchina, Rolando Maran è in odore di derby, avendo vestito la maglia del e avendo poi allenato la seconda squadra di Verona.

Il Genoa si presenterà in Veneto con l'acqua alla gola a causa dell'emergenza Covid-19 che ha colpito gran parte della rosa. Dopo il rinvio della gara contro il , in ogni caso, quella contro il Verona si giocherà.

In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Genoa: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-GENOA

La gara tra verona e Genoa si giocherà in posticipo nella serata di lunedì 19 ottobre 2020, con calcio d'inizio alle ore 20.45. Il palcoscenico sarà lo stadio Bentegodi di Verona.

Originariamente il match era stato programmato per le ore 15 di domenica 18 ottobre, salvo essere scambiato con quello di - .

Verona-Genoa sarà trasmessa da Sky, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di campionato. In particolare, il match tra la formazione di Juric e quella di Maran sarà visibile ai canali Sky Sport Serie A e al numero 251 del satellite.

Sarà possibile seguire Verona-Genoa anche in : gli abbonati a Sky potranno infatti vederla tramite l'applicazione gratuita SkyGo, scaricabile sul proprio pc, sul proprio smartphone oppure sul proprio tablet.

Verona-Genoa sarà visibile, sempre in streaming, anche su Now Tv, ovvero il servizio live e on demand di Sky che offre la visione delle gare di A grazie all'acquisto di uno dei pacchetti dedicati.

Consueto 3-4-2-1 per il Verona, dove potrebbe esordire dal primo minuto in attacco il neo acquisto Kalinic, anche se al momento sembra favorito Di Carmine. In difesa, senza l'infortunato Cetin e con Gunter colpito dal Covid, dovrebbe toccare ai recuperati Empereur e Lovato affiancare Ceccherini. Salcedo può fare compagnia a Zaccagni sulla trequarti gialloblù.

Emergenza totale per il Genoa, che ha ancora parecchi giocatori out dopo essere stati contagiati dal Covid. Uno di questi, Zajc, è tornato a disposizione, ma dovrebbe partire dalla panchina. Senza mezza squadra, Maran dovrebbe puntare su Radovanovic e il giovane Rovella a centrocampo e su Shomudorov come partner offensivo di Pandev.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Di Carmine

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, C. Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Shomurodov