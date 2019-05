Verona-Foggia: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Verona sfida il Foggia nel 38° turno di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il , passato sotto la guida di Alfredo Aglietti, si gioca le ultime possibilità di accedere ai playoff nella sfida contro il di Gianluca Grassadonia nella 38ª e ultima giornata di Serie B. Gli scaligeri sono noni in classifica con 49 punti, frutto di 12 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte, a pari merito con la ma in svantaggio rispetto ai grigiorossi negli scontri diretti e dunque in questo momento fuori dagli spareggi promozione.

Segui live e in esclusiva Verona-Foggia su DAZN

I pugliesi occupano il quartultimo posto a quota 37, con un cammino di 10 vittorie, 13 pareggi e 12 sconfitte, e una penalità iniziale di 8 punti, e cercano la vittoria per scongiurare retrocessione e playout.

L'esperto Giampaolo Pazzini, autore di 10 goal in 24 partite, è il miglior marcatore dei gialloblù, mentre il tedesco Oliver Kragl, a segno 7 volte in 32 presenze, è il giocatore più prolifico dei rossoneri. Il Verona è reduce da un pareggio e 2 sconfitte consecutive contro e , il Foggia invece ha collezionato una sconfitta e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA VERONA-FOGGIA

Verona-Foggia si giocherà il pomeriggio di sabato 11 maggio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Fischio d'inizio alle ore 15.00. Fra le due formazioni sarà il 28° confronto nel Campionato di Serie B. È possibile acquistare i biglietti della partita online sul circuito vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE VERONA-FOGGIA IN TV E STREAMING

La sfida Verona-Foggia sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile su su diversi dispositivi: su pc, tablet e smartphone, ma anche sulle smart compatibili con la app, o collegando il proprio televisore di casa a un decoder Sky Q o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora servendosi di dispositivi quali Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Dopo il fischio finale l'evento sarà reso disponibile on demand, cosicché tifosi e appassionati 'su richiesta' potranno vedere la partita integrale o gli highlights. La telecronaca sarà affidata a Riccardo Mancini.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-FOGGIA

VERONA (4-3-3): Silvestri; Almici, Bianchetti, Empereur, Vitale; Henderson, Colombatto, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Tupta.

FOGGIA (3-5-2): Leali, Martinelli, Billong, Ranieri; Gerbo, Busellato, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Iemmello.