Verona-Foggia dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Verona e Foggia si affrontano in un importantissimo match del 38° turno del campionato di Serie B: le info su dove vedere la partita e le formazioni.

Tutto in 90’. e si affronteranno nell’ultima giornata di regular season del campionato di Serie B, sapendo che in palio ci sono punti pesantissimi che possono dare in significato del tutto diverso alla stagione.

Segui live e in esclusiva Verona-Foggia su DAZN

Gli scaligeri, reduci dalla pesante sconfitta patita contro il , sono alla ricerca di quella vittoria che inseguono dall’ormai lontano 8 marzo e che potrebbe consentire loro di tornare in zona playoff. Se la squadra allenata da Aglietti dovesse riuscire ad ottenere i tre punti e in contemporanea una tra , Cittadella e non dovesse riuscire a fare bottino pieno, l’obiettivo sarebbe raggiunto.

Si giocano tanto anche i rossoneri che, attualmente sedicesimi in classifica, hanno bisogno di una vittoria per evitare certamente la retrocessione immediata (il terzultimo è a -2). In caso di tre punti, la compagine guidata da Grassadonia potrebbe addirittura agguantare la salvezza senza passare per gli eventuali playout, questo nel caso in cui e non dovessero riuscire ad andare oltre al pareggio nelle rispettive gare.

In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Foggia: le notizie sulle formazioni e come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-FOGGIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Verona-Foggia DATA 11 maggio 2019, 15.00 DOVE Stadio Marc'Antonio Bentegodi, Verona ARBITRO Davide Ghersini TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO VERONA-FOGGIA

Verona-Foggia, gara valida per la 38esima giornata del campionato di Serie B, si giocherà sabato 11 maggio allo stadio Marc'Antonio Bentegodi di Verona. Fischio di avvio alle ore 15.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Davide Ghersini.

La sfida che vedrà protagoniste Verona e Foggia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. Gli abbonati alla piattaforma potranno quindi seguire il match su diversi dispositivi, come Smart , o collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), o ancora con Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick.

Telecronaca della partita affidata a Riccardo Mancini.

Verona-Foggia, essendo trasmessa da DAZN, sarà visibile in streaming su vari dispositivi come Pc, smartphone o tablet. Dopo il triplice fischio finale, sarà possibile rivedere in versione integrale la gara on demand in qualsiasi momento.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Almici, Empereur, Dawidowicz, Vitale; Henderson, Gustafson, Laribi; Matos, Di Carmine, Lee.

FOGGIA (3-5-2): Leali; Loiacono, Billong, Ranieri; Gerbo, Busellato, Greco, Deli, Kragl; Mazzeo, Iemmello.

Aglietti non potrà contare sugli squalificati Faraoni e Danzi e deve fare i conti con le non perfette condizioni di Bianchetti, Munari e Pazzini. Quest’ultimo potrebbe stringere i denti e provare ad andare quanto meno in panchina. Qualora il tecnico scaligero dovesse puntare sul 4-3-3, Di Carmine potrebbe essere il vertice centrale di un tridente completato da Matos e Lee.

Grassadonia dovrà rinunciare allo squalificato Tonucci, ma anche a Chiaretti e Zambelli, mentre è recuperato a centrocampo Busellato. I Satanelli dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 che dovrebbe avere in Mazzeo e Iemmello i due terminali offensivi.