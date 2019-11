Verona-Fiorentina, Pezzella subito ko: gomitata allo zigomo da Di Carmine

Avvio di gara da incubo per German Pezzella, costretto al cambio dopo un minuto di Verona-Fiorentina sulla gomitata al volto ricevuta da Di Carmine.

Non inizia nel migliore dei modi la sfida della sul campo del : Montella è costretto a operare il primo cambio forzato dopo appena due minuti di gioco. German Pezzella è andato infatti ko sulla gomitata ricevuta al volto da Di Carmine.

L'attaccante della squadra di casa salta con il braccio largo e il gomito impatta sullo zigomo del difensore viola, che cade subito a terra urlando di dolore. Il compagno Caceres si accorge subito del problema e chiama immediatamente il cambio.

Pezzella ha lasciato il campo quasi in lacrime: potrebbe trattarsi di una nuova frattura allo zigomo destro per l'argentino, che aveva subito lo stesso infortunio a inizio stagione. Al suo posto è entrato in campo Ceccherini, mentre Di Carmine è stato punito dall'arbitro con un cartellino giallo.