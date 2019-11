Verona-Fiorentina, infortunio per Pezzella: frattura allo zigomo, sarà operato

Sconfitta sul campo del , la deve fare anche i conti con un brutto infortunio: quello di German Pezzella, andato immediatamente ko a causa di una gomitata ricevuta al volto da Di Carmine e costretto al cambio dopo appena un paio di minuti.

L'attaccante della squadra di casa è saltato con il braccio largo e il gomito impatta sullo zigomo del difensore viola, caduto subito a terra urlando di dolore. Il compagno Caceres si è accorto immediatamente del problema di Pezzella e ha chiamato immediatamente il cambio.

Lo stesso Pezzella ha lasciato il campo quasi in lacrime. Al suo posto è entrato in campo Ceccherini, mentre Di Carmine, poi match winner dell'incontro del Bentegodi, è stato punito dall'arbitro con un cartellino giallo.

Al termine del match, la Fiorentina ha comunicato le condizioni di Pezzella attraverso il proprio sito ufficiale:

"La ACF comunica che il Calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa lesione nel maggio scorso. Il calciatore è già stato sottoposto ad accertamenti radiologici e nei prossimi giorni effettuerà nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura".