Verona-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-FIORENTINA: CANALE TV E STREAMING

La Serie A 2021/22 si congeda dal 2021 con la 19ª giornata, che propone tra le altre Verona-Fiorentina: partita tra due squadre protagoniste di un’ottima prima parte di stagione.

Leggero calo per il Verona, reduce da due sconfitte consecutive rimediate contro Atalanta e Torino. Due passi falsi che tuttavia non rovinano l’ottimo percorso della squadra di Tudor, che conserva un ampio margine rispetto alla zona retrocessione.

La Fiorentina sta invece viaggiando a ritmi europei, avendo al momento gli stessi punti di Roma e Juventus. I viola di Italiano non hanno mezze misure, tanto che hanno conquistato il primo pareggio stagionale solo nell’ultimo fine settimana contro il Sassuolo.

Il Verona ha ricevuto spesso delusioni dalla sfida casalinga contro la Fiorentina. Gli ultimi 10 confronti al Bentegodi tra queste due squadre hanno prodotto il seguente bilancio: 2 vittorie gialloblù, 1 pareggio e 7 successi viola.

Queste sono solo alcuni degli spunti che offre il confronto tra veneti e toscani: di seguito altre informazioni importanti sulla partita, come le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

ORARIO VERONA-FIORENTINA

Verona-Fiorentina verrà giocata mercoledì 22 dicembre 2021, allo stadio Bentegodi di Verona. Il direttore di gara fischierà il calcio d’inizio alle ore 18.30.

DOVE VEDERE VERONA-FIORENTINA IN TV

Con l’abbonamento a DAZN, sarà possibile godersi le emozioni della partita. Per coloro che hanno un televisore non smart, la visione del match sarà resa possibile dal possesso di un dispositivo come TIMVISION Box, Amazon Fire Stick o Google Chromecast o di una console come PlayStation (PS4 e PS5) o Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). In entrambi i casi, tale supporto va collegato alla propria tv. Per chi ha invece una smart tv, il procedimento sarà più semplice: scaricare l’apposita app e selezionare l’evento desiderato.

Verona-Fiorentina è una delle partite trasmesse anche da Sky, nello specifico su Sky Sport calcio (canale 202, 240 e 249 satellite, 473 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Andrea Calogero a raccontare la sfida tra gialloblù e viola per DAZN, coadiuvato da Manuel Pasqual per quanto riguarda il commento tecnico. Ancora non sono noti, invece, i telecronisti scelti da Sky.

VERONA-FIORENTINA IN DIRETTA STREAMING

DAZN consente ai propri abbonati di vedere la partita anche tramite supporti diversi dalla tv. Scegliendo uno pc o macbook per la visione, sarà sufficiente collegarsi al sito e selezionare la partita desiderata. Per quanto riguarda dispositivi come smartphone e tablet, bisogna scaricare l’app. La sfida sarà visibile poi on demand per intero anche in un secondo momento, così come i suoi highlights.

Anche Sky consente la visione delle proprie partite in streaming su pc, macbook, smartphone e tablet, grazie all’applicazione Sky Go. C’è poi il servizio on demand di Sky chiamato NOW, che propone il meglio di tale emittente attraverso pacchetti specifici.

IN DIRETTA SU GOAL

Oltre alla diretta televisiva e in streaming, collegandovi al portale di GOAL potrete seguire il match con la cronaca testuale. In questo modo, conoscerete le formazioni ufficiali al momento del loro annuncio e non vi perderete nulla di ciò che accade durante la sfida dal primo all’ultimo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-FIORENTINA

Emergenza in difesa per Tudor, che non potrà contare sugli squalificati Magnani e Cecchierini. Cetin e Sutalo potrebbero completare con Casale il trio difensivo davanti a Montipò. Nel classico 3-4-2-1 gialloblù, Faraoni e Lazovic saranno gli esterni di una mediana completata da Veloso e Ilic. Da valutare le condizioni di Barak: in caso di forfait, sulla trequarti spazio a Caprari e Lasagna alle spalle dell’unica punta Simeone.

Nel 4-3-3 di Italiano mancherà per squalifica Biraghi, sostituito con tutta probabilità da Terzic. Completano il reparto davanti a Terracciano Milenkovic e Martinez Quarta in mezzo mentre Odriozola sulla corsia di destra. Torreira a dirigere la mediana, con Bonaventura e Maleh (in ballottaggio con Duncan) ai suoi lati. In avanti possibile forfait di Callejon, uscito per un problema fisico contro il Sassuolo. Al suo posto Sottil, in un tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Cetin, Casale, Sutalo; Faraoni, Veloso, Ilic, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simone. All. Tudor.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic; Bonaventura, Torreira, Maleh; Sottil, Vlahovic, Nico Gonzalez.