Verona-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida la Fiorentina nella 13ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric affronta in casa la di Vincenzo Montella nella 13ª giornata di . Gli scaligeri dopo un brillante avvio di stagione sono decimi in classifica con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, i toscani si trovano un gradino più in su al 9° posto a quota 16 punti, con un cammino di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte.

I 28 precedenti disputati in Serie A in casa dei veneti sorridono ai viola, che sono riusciti a imporsi 13 volte a fronte di 8 pareggi e di 7 affermazioni dei gialloblù. I mastini sono reduci da 2 sconfitte e 2 vittorie nelle ultime 4 giornate, mentre i viola hanno collezionato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 gare disputate.

Miguel Veloso e Matteo Pessina sono i migliori marcatori del Verona con 2 reti segnate a testa, Gaetano Castrovilli, Erick Pulgar e Nikola Milenkovic sono invece i giocatori più prolifici della Viola con 3 reti segnate ciascuno. I gigliati ritrovano a disposizione Franck Ribery dopo la squalifica: con l'esperto francese in campo la squadra di Montella ha registrato il 43% di vittoria, percentuale che scende al 20% se lui non è in campo. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO VERONA-FIORENTINA

Verona-Fiorentina si disputerà il pomeriggio di domenica 24 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La partita sarà diretta dal signor Antonio Giua della sezione di Olbia e sarà la 57ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Verona-Fiorentina, che per i suoi clienti sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Verona-Fiorentina sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà affidata a Ricky Buscaglia, che sarà coadiuvato dal commento tecnico di Roberto Cravero.

Gli utenti DAZN potranno seguire Verona-Fiorentina in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, per un totale di 6 complessivi e di 2 in contemporanea, scaricando l'apposita app e in seguito avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Dopo il fischio finale, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Juric dovrà rimediare alle assenze per infortunio di Miguel Veloso a centrocampo e di Kumbulla in difesa. L'albanese è ancora alle prese con un problema muscolare alla coscia destra, e potrebbe essere rimpiazzato al centro da Empereur, in vantaggio su Dawidowicz. Con il brasiliano dovrebbero esserci Rrahmani e Gunter, mentre fra i pali agirà Silvestri. A centrocampo in regia ci sarà nuovamente Pessina, affiancato da Amrabat, mentre Faraoni e Lazovic presidieranno le due fasce. Davanti Di Carmine è in vantaggio su Stepinski e Salcedo per il ruolo di riferimento offensivo, mentre sulla trequarti agiranno Verre e Zaccagni.

Montella potrebbe arretrare Chiesa sulla destra sulla linea dei centrocampisti al posto di Lirola, dando spazio davanti al giovane talento Vlahovic in coppia con Ribery. In mediana per il resto a destra ci sarà Dalbert, con Badelj in regia e Benassi e Cristoforo che prenderanno il posto degli squalificati Pulgar e Castrovilli come mezzali. Davanti al portiere Dragowski, difesa scolpita con Milenkovic, capitan Pezzella e Caceres a comporre la linea a tre.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Chiesa, Benassi, Badelj, Cristoforo, Dalbert; Vlahovic, Ribery