Verona-Empoli dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming e formazioni della partita

VERONA-EMPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Verona-Empoli

• Data: mercoledì 15 dicembre 2021

• Orario: 15:00

• Canale TV: Italia 1

• Streaming: Mediaset Play

I sedicesimi di finale di Coppa Italia vedono sfidarsi Verona ed Empoli per un posto tra le prime sedici della competizione.

Le due squadre sono arrivate fin qui senza particolari affanni: i veneti hanno superato agevolmente il Catanzaro, mentre i toscani hanno sconfitto il Vicenza.

Verona ed Empoli vengono da momenti positivi in campionato: tutte e due lontane da zone di classifica pericolose, le due rivelazioni del campionato ora puntano a superare loro stesse e magari insidiare le big per un posto in Europa.

In questo articolo troverete tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove seguirla in tv e in streaming.

ORARIO VERONA-EMPOLI

La partita Verona-Empoli di Coppa Italia andrà in scena mercoledì 15 dicembre presso lo stadio Bentegodi di Verona. La gara inizierà alle ore 15.

DOVE VEDERE VERONA-EMPOLI IN TV

L'incontro sarà trasmesso in chiaro da Mediaset sul canale Italia 1 (numero 6 del digitale terrestre).

DOVE VEDERE VERONA-EMPOLI IN STREAMING

Verona-Empoli sarà visibile anche in streaming tramite Mediaset Play, piattaforma online del gruppo televisivo. Sarà sufficiente collegarsi al sito internet da pc fisso e mobile, mentre per smartphone e tablet si può ricorrere all'applicazione.

IN DIRETTA SU GOAL

Lo svolgimento della gara, dalle formazioni ufficiali al triplice fischio, potrete seguirli anche su GOAL che vi darà aggiornamenti in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-EMPOLI

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Sutalo, Magnani, Ceccherini; Ruegg, Hongla, Miguel Veloso, Cancellieri; Barak, Caprari; Lasagna. All.Tudor

EMPOLI (4-3-1-2): Ujkani; Fiamozzi, Ismajli, Viti, Marchizza; Haas, S. Ricci, Henderson; Bajrami; Mancuso, Di Francesco. All. Andreazzoli