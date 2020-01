Verona, doppio sorriso: Badu torna in campo dopo la microembolia polmonare

Esordio stagionale per Emmanuel Badu, che torna in campo nella vittoria del Verona contro la SPAL dopo i problemi di salute di agosto.

Una doppia bella notizia per il di Juric, che torna in campo dopo la sosta con una vittoria di fondamentale importanza sul campo della , diretta concorrente per la salvezza: l'allenatore scaligero ritrova anche Emmanuel Badu, che ha smaltito i problemi di salute avuti in estate.

Il centrocampista ghanese si era fermato lo scorso agosto a causa di una microembolia polmonare, che lo aveva costretto al ricovero d'urgenza all'osledale 'Sacro Cuore' di Negrar. L'idoneità al rientro in campo è arrivata soltanto nelle ultime settimane e oggi il giocatore classe '90 ha ritrovato il campo nei dieci minuti finali di gara. L'ultima presenza risaliva allo scorso maggio con la maglia dell' .

Un importante 'acquisto' invernale per un Verona che sta decisamente andando oltre le aspettative con ben otto punti di distacco dalla zona retrocessione. 193 presenze con l'Udinese per Badu, che conosce alla perfezione la e potrà dare una grande mano alla causa gialloblù da qui al termine della stagione dopo il calvario.