Verona-Crotone dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Verona sfida il Crotone nella 17ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

VERONA-CROTONE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 10 gennaio 2021

10 gennaio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

Streaming: DAZN

Il Verona di Ivan Juric sfida in casa il Crotone di Giovanni Stroppa nella 17ª giornata del campionato di . Gli scaligeri sono noni in classifica con 24 punti, frutto di 6 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, i calabresi sono ultimi in classifica con 9 punti e un cammino di 2 successi, 3 pareggi e ben 11 k.o.

L'unico precedente in Serie A disputato in casa dei gialloblù ha visto il 21 gennaio 2018 un ampia vittoria dei pitagorici per 3-0 al Bentegodi, con i goal di Barberis, Stoian e Federico Ricci per la squadra rossoblù, allora guidata da Davide Nicola.

Il Verona arriva da 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 giornate, mentre il Crotone è reduce da 3 sconfitte e un solo successo nelle precedenti 4 partite nel torneo.

Il brasiliano Junior Messias è il miglior realizzatore dei calabresi con 5 goal, dall'altra parte Mattia Zaccagni è il giocatore più prolifico dei Mastini con 4 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Crotone: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VERONA-CROTONE

Verona-Crotone si disputerà il pomeriggio di domenica 10 gennaio 2021 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dal signor Luca Massimi di Termoli, è in programma per le ore 15.00. Sarà il 3° confronto in Serie A fra le due formazioni.

La sfida Verona-Crotone sarà trasmessa in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure collegati ad un dispositivo quale Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Verona-Crotone sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. La partita potrà essere vista in tv da coloro che possiedono anche un abbonamento Sky collegandosi con la app presente nel decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Dario Mastroianni, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

Sarà possibile seguire Verona-Crotone su DAZN in diretta streaming anche su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, preoccupandosi precedentemente di scaricare la app per sistemi iOS e Android e successivamente di avviarla e selezionare la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, anche collegandosi semplicemente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire Verona-Crotone anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete infatti gli aggiornamenti in tempo reale della partita, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti.

Juric potrebbe confermare Kalinic nel ruolo di centravanti, con Barak e Zaccagni a supporto sulla trequarti. A centrocampo, out per infortunio Benassi, Vieira ed anche Miguel Veloso, la coppia di interni sarà composta da Tameze e Ilic, con Faraoni a destra e Dimarco a sinistra (Lazovic è acciaccato). In difesa, davanti al portiere Silvestri, linea a tre con Ceccherini, Magnani e Gunter. Si ferma anche Dawidowicz per un affaticamento all'adduttore.

Stroppa confermerà sul piano tattico il 3-5-2. In porta agirà capitan Cordaz, davanti a lui una linea difensiva a tre con Magallán, Golemic e uno tra Cuomo o Luperto. Sulle due fasce a destra spazio a Pedro Pereira, con Reca a sinistra e in mezzo Zanellato come playmaker, e Salvatore Molina ed Eduardo Henrique mezzali. In attacco il brasiliano Messias affiancherà probabilmente Riviere, favorito sul bomber nigeriano Simy.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Gunter; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Cuomo; P. Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca; Riviere, Messias.