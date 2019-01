Verona-Cosenza: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Verona ospita il Cosenza nel Monday Night della 21ª giornata di Serie B: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Verona di Fabio Grosso sfida il Cosenza di Piero Braglia nel Monday Night della 21ª giornata di Serie B. Gli scaligeri sono quinti in classifica assieme al Benevento con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, i calabresi occupano il 14° posto a quota 20 con un cammino di 4 gare vinte, 8 pareggiate e 7 perse.

Fra i gialloblù il miglior marcatore è l'esperto attaccante Giampaolo Pazzini, autore di 8 goal in 10 presenze, mentre l'attaccante Gennaro Tutino è il giocatore più prolifico dei Lupi della Sila con 5 reti realizzate in 18 partite giocate. Il Verona è reduce da una vittoria, un pareggio e una sconfitta nel derby veneto con il Padova, il Cosenza invece ha collezionato una vittoria e 2 pareggi consecutivi nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA VERONA-COSENZA

Verona-Cosenza si giocherà lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 21.00 allo Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Sarà il 22° confronto fra le due squadre nel campionato di Serie B. I biglietti di Verona-Cosenza sono acquistabili online su vivaticket.it e nei punti vendita autorizzati.

DOVE VEDERE VERONA-COSENZA IN TV E STREAMING

Il Monday Night Verona-Cosenza sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-COSENZA

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Marrone, Dawidowicz, Empereur; Gustafson, Colombatto, Laribi; Matos, Pazzini, Di Gaudio.

COSENZA (3-5-2): Perina; Legittimo, Dermaku, Idda; Corsi, Bruccini, Mungo, Palmiero, D'Orazio; Maniero, Tutino.