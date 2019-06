Verona-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Verona e Cittadella si affrontano per la Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

2-0 nella gara d'andata, ora il ritorno e ultima promossa in finalmente ufficiale. In vantaggio grazie al match di qualche giorno fa, il è pronto a staccare il pass per la storica prima partecipazione alla massima serie. Tra le mura amiche però il proverà a fare affidamento sul pubblico e tornare subito in paradiso.

Nel match giocato in casa del Cittadella ci ha pensato Diaw ad aumentare le possibilità del sogno, per una città di appena 20.000 abitanti che ora spera veramente nella promozione in Serie A dopo anni ad altissimi livelli in Serie B, senza però aver mai superato gli ultimi ostacoli.

Il Verona invece è retrocesso nel 2018 ed è certamente una squadra abituata alla Serie A, tanto da aver vinto anche uno Scudetto. Con Aglietti i gialloblù hanno ritrovato linfa vitale, ma devono compiere un mezzo miracolo per ribaltare la situazione contro l'agguerrito Cittadella di Venturato.

QUANDO SI GIOCA VERONA-CITTADELLA

La finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Verona e Cittadella si giocherà domenica 2 giugno 2019 alle ore 21:15. Appuntamento allo stadio Bentegodi di Verona, ad arbitare il match che decreterà l'ultima promossa in Serie A sarà Piccinini.

DOVE VEDERE VERONA-CITTADELLA IN TV E STREAMING

Verona-Cittadella sarà sia visibile in chiaro grazie alla Rai, che trasmetterà il match su Rai Tre a livello televisivo, ma anche in con Rai Play, accessibile da pc, smartphone e tablet. La gara sarà inoltre disponibile su DAZN in utilizzando i dispositivi smart che contano sull'app e collegando al televisore di casa un decoder Sky Q.

In alternativa può essere utilizzata una PlayStation 4 o una Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Verona-Cittadella è disponibile anche via Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Nonchè in streaming con tablet, pc e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-CITTADELLA

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi.

CITTADELLA (4-2-3-1): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Rizzo; Proia, Iori, Siega; Schenetti; Moncini, Diaw.