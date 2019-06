Verona-Cittadella dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Verona e Cittadella si sfidano nel ritorno della finale playoff di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo il risultato della gara d'andata, ultima gara dei playoff di Serie B e finalmente la squadra che si unirà a e nella nuova . e si saranno battaglia per strappare l'ultimo pass disponibile per il paradiso della massima serie 2019/2020.

Si deciderà dunque al Bentegodi la terza promossa dalla Serie B 2018/2019, che chiuderà il roster della prossima Serie A: i gialloblù possono tornare nella massima serie dopo appena una stagione, mentre per la cenerentola padovana si trattarebbe della prima volta.

A Verona si riparte dal 2-0 con cui il Cittadella ha conquistato la gara d'andata: la doppietta di Diaw costringe i gialloblù alla rimonta per ribaltare il risultato e strappare il pass per la Serie A.

In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Cittadella: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VERONA-CITTADELLA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Verona-Cittadella DATA 2 giugno 2019, 21.15 DOVE Stadio Bentegodi, Verona ARBITRO Marco Piccinini TV DAZN, Rai Tre STREAMING DAZN, Rai Play

ORARIO VERONA-CITTADELLA

La finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Verona e Cittadella si giocherà domenica 2 giugno 2019 allo stadio Bentegodi di Verona: il match avrà inizio alle 21:15.

Grazie a DAZN e dispositivi associati, sarà possibile seguire la finale tra Verona e Cittadella. Match visibile in grazie ai moderni modelli smart compatibili con la app e collegando al televisore di casa un decoder Sky Q oppure una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). In alternativa è possibile utilizzare Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Verona-Cittadella sarà trasmessa comunque in diretta in chiaro dalla Rai, precisamente su Rai Tre.

Verona-Cittadella verrà trasmessa in diretta su pc, tablet e smartphone per gli utilizzatori di DAZN, ma la gara sarà visibile anche sulla piattaforma Rai Play, servizio Rai che utlizza gli stessi dispositivi.

VERONA-CITTADELLA IN DIRETTA SU GOAL

Anche su Goal sarà possibile seguire la diretta della finale di ritorno dei playoff di Serie B. Verona-Cittadella sarà disponibile testualmente con aggiornamenti live della gara minuto per minuto, dal pre-partita fino al fischio finale del match.

VERONA (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Zaccagni; Matos, Di Carmine, Laribi.

CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Branca, Iori, Proia; Panico; Moncini, Diaw.