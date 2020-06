Verona-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Verona sfida il Cagliari nel recupero della 25ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il secondo recupero della 25ª giornata di vede il di Ivan Juric ospitare il di Walter Zenga, al suo debutto ufficiale sulla panchina rossoblù dopo esser subentrato all'esonerato Maran a inizio marzo. Entrambe le formazioni possono ancora nutrire qualche speranza di un piazzamento valido per l' , nonostante siano al momento attardate sull'agguerrita concorrenza.

Gli scaligeri occupano l'8° posto in classifica in coabitazione con il con 35 punti, frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte, mentre i rossoblù si trovano all'11° posto assieme al a quota 32 punti, con un cammino di 8 vittorie, 8 pareggi e 9 k.o. Dopo aver chiuso il girone di andata al 6° posto, i sardi sono crollati nel girone di ritorno, rimediando 7 sconfitte e 4 pareggi nelle ultime 11 gare giocate, con la vittoria che manca da inizio dicembre (4-3 casalingo sulla ). È dal maggio 2010 che non stabiliscono una serie senza vittorie più lunga (14 gare in quel caso). Di 4 e 7 lunghezze il rispettivo ritardo sul , attualmente al 6° posto.

Nei 14 precedenti in Serie A fra le due squadre disputati in casa del Verona, quest'ultimo è in netto vantaggio sul piano statistico con 8 successi, 5 pareggi e un'unica sconfitta risalente al lontano 30 gennaio 1972, ben 48 anni fa (2-0 per i rossoblù di Scopigno al Bentegodi con autogoal di Colombo e rete di Riva). Negli ultimi 4 incroci casalinghi, peraltro, i gialloblù hanno ottenuto altrettante vittorie. In caso di cinquina di successi sul Cagliari, eguaglierebbero quanto fatto con l' dal 1983 al 1988 e con l' dal 2001 al 2016.

Verona e Cagliari sono le due squadre del campionato di Serie A che hanno subito meno goal nei primi 15 minuti, appena uno a testa. I veneti hanno collezionato 2 pareggi, un successo di prestigio sulla capolista e una sconfitta fuoricasa con la Sampdoria nelle ultime 4 gare giocate, mentre i sardi arrivano da un pareggio e ben 3 sconfitte di fila, tutte maturate sotto la gestione Maran.

Giampaolo Pazzini è al momento il miglior marcatore del Verona con 4 reti all'attivo, mentre il brasiliano João Pedro, che dovrà saltare per squalifica la sfida del Bentegodi, è il bomber del Cagliari con 16 goal segnati nel torneo. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-CAGLIARI

Verona-Cagliari si disputerà la sera di sabato 20 giugno 2020 a porte chiuse nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara è programmato per le ore 21.45. Sarà il 30° confronto in Serie A fra le due squadre.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti i lettori potranno seguire la partita Verona-Cagliari anche in diretta testuale su Goal. Collegandovi sul sito, già prima del match, troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali. Una volta iniziata la gara, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto con i goal e le azioni più importanti, fino al fischio finale.

Un solo assente per Juric, che dovrà fare a meno del francese Eysseric. Per il resto tutti a disposizione del tecnico croato. Davanti, nel ruolo di centravanti, sono in risalita le quotazioni di Borini, che potrebbe spuntarla su Di Carmine, Pazzini e Stepinski. Sulla trequarti spazio a Pessina con Zaccagni, con Verre che potrebbe partire dalla panchina. La linea mediana sarà quella tipo, con Faraoni e Lazovic sulle due corsie laterali e il tandem Amrabat-Veloso in mezzo al campo. Dietro, davanti al portiere Silvestri, linea a tre difensiva con Rrahmani, Kumbulla e Gunter.

Problemi per Zenga, che non avrà a disposizione per la trasferta del Bentegodi Nainggolan e Oliva, infortunati, e João Pedro, squalificato. Recuperati invece Ionita, Ragatzu e Lykogiannis, che negli ultimi giorni si erano allenati a parte. Ancora out anche i lungodegenti Pavoletti e Faragò. In porta Cragno sarà preferito a Olsen, mentre in difesa Cacciatore e Luca Pellegrini saranno gli esterni bassi e al centro, superato il problema della fascite plantare, potrebbe rivedersi capitan Ceppitelli (in vantaggio su Klavan) accanto a Pisacane. A centrocampo la regia sarà affidata a Cigarini, mentre l'uruguayano Nandez e Rog dovrebbero essere le due mezzali. Dubbi nel tridente d'attacco: sicuro del posto da centravanti Simeone,. Per il resto si contendono una maglia a destra Birsa e Ragatzu, con Pereiro a sinistra.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini.

CAGLIARI (4-3-3): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Lu. Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Birsa, Simeone, Pereiro.