Verona-Cagliari dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Cagliari

Verona-Cagliari Data: 30 novembre 2021

30 novembre 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Verona di Igor Tudor ospita il Cagliari di Walter Mazzarri nell'anticipo della 15ª giornata di Serie A. Gli scaligeri sono noni in classifica con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, i sardi si trovano in fondo alla graduatoria a pari merito con la Salernitana a quota 8 punti, con un cammino di una vittoria, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Nei 16 precedenti giocati nel massimo campionato in casa dei veneti, le statistiche premiano questi ultimi con 9 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta. L'unico successo degli isolani in casa dei gialloblù risale al lontano 30 gennaio 1972, quando la squadra guidata da Manlio Scopigno si impose 2-0 grazie ad un'autorete di Colombo e a un goal di Gigi Riva.

Il Verona ha ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta contro la Sampdoria nelle ultime 4 gare, mentre il Cagliari è reduce da 2 sconfitte e 2 pareggi, fra cui il più recente contro la Salernitana.

Giovanni Simeone è il bomber dei gialloblù con 9 goal all'attivo, nonché il grande ex del confronto, avendo realizzato 18 goal in 71 presenze con la maglia rossoblù dal 2019 allo scorso agosto.

L'argentino ha realizzato una rete in più dell'italo-brasiliano João Pedro, miglior marcatore del Cagliari con 8 centri stagionali. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Cagliari: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-CAGLIARI

Verona-Cagliari si disputerà la sera di martedì 30 novembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 33ª in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 20.45.

DOVE VEDERE VERONA-CAGLIARI IN TV

L'anticipo Verona-Cagliari sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Cagliari su DAZN sarà curata da Federico Zanon, che sarà affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

VERONA-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

I clienti DAZN potranno seguire Verona-Cagliari in diretta streaming anche sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare precedentemente la app per sistemi iOS e Android, nel secondo sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo la fine della gara, gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand da parte degli utenti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire l'anticipo Verona-Cagliari anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto sulla gara, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti prodotte dalle due squadre dal calcio d'inizio al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-CAGLIARI

Tudor dovrà fare a meno a centrocampo dell'acciaccato Tameze: al suo posto spazio dal 1' al portoghese Miguel Veloso in coppia con Ilic, mentre Faraoni e Lazovic presidieranno le due fasce. Davanti l'ex Simeone agirà da centravanti, supportato sulla trequarti da Barak e Caprari. Günter, Ceccherini e Dawidowicz comporranno la difesa a tre davanti a Montipò. Infortunati e dunque out per la gara Kalinic, Hongla e Frabotta.

Mazzarri prova a recuperare Godin e potrebbe preferire nuovamente il 3-5-2 al 4-4-2. Fra i pali agirà Cragno, mentre Caceres, Ceppitelli e Carboni dovrebbero comporre la difesa a tre se l'uruguayano non dovesse recuperare. A destra Bellanova è favorito su Zappa, così come Dalbert a sinistra su Lykogiannis. In mezzo possibile conferma per Grassi davanti alla difesa, con Nandez e Marin interni. Per Strootman è probabile una nuova panchina. Davanti João Pedro e Keita partono in vantaggio su Pavoletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Günter, Ceccherini, Dawidowicz; Faraoni, Ilic, Miguel Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Dalbert; João Pedro, Keita.