Verona-Brescia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Verona sfida il Brescia nella sfida salvezza dell'11ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Ivan Juric sfida il di Eugenio Corini nello scontro salvezza dell'11ª giornata di . Gli scaligeri sono undicesimi in classifica assieme al a quota 12 punti, con un cammino di 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, i lombardi si trovano al penultimo posto assieme alla con 7 punti, frutto di 2 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte, e devono recuperare la partita contro il .

Le 4 sfide disputate fra le due formazioni in Serie A in casa dei veneti vedono un predominio di questi ultimi con 3 successi e un pareggio nel lontano 1970. Le rondinelle hanno perso 4 delle ultime 5 gare di campionato, pareggiando l'altra, ma hanno collezionato l'86% dei loro punti in trasferta, più di ogni altra squadra.

Finora il Verona non è ancora andato a segno con i propri attaccanti: i 7 goal realizzati sono infatti stati segnati 2 da difensori, 4 da centrocampisti e uno su autogoal. Il grande ex della gara è il centrocampista italo-brasiliano del Brescia Romulo, che nella sua carriera ha collezionato 78 presenze in Serie A e 9 goal con la divisa del Brescia.

Il portoghese Miguel Veloso è il giocatore più prolifico del Verona con 2 goal all'attivo, mentre Alfredo Donnarumma è il bomber del Brescia con 4 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Verona-Brescia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VERONA-BRESCIA

Verona-Brescia si disputerà il pomeriggio di domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 nel palcoscenico dello Stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona. La partita, che sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, sarà la 9ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva lo scontro salvezza Verona-Brescia, che andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite, numero 484 del digitale terrestre). La telecronaca della partita sarà affidata a Daniele Barone, che sarà supportato dal commento tecnico di Luca Pellegrini.

Gli abbonati Sky avranno anche l'opportunità di seguire Verona-Brescia anche in diretta mediante Sky Go. Sarà dunque possibile vedere la partita sia sul proprio personal computer o notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà scaricare l'applicazione, disponibile per dispositivi iOS e Android.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di seguire il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti offerti.

Juric sembra orientato a confermare l'undici tipo che ha fatto molto bene in questa prima parte di stagione, con al massimo un paio di variazioni sul tema. In attacco Stepinski è insidiato da Di Carmine, così come potrebbe rifiatare Verre sulla trequarti, dove non è escluso che accanto a Zaccagni possa trovare spazio uno fra Salcedo e Pessina. Centrocampo scolpito con Miguel Veloso in regia, Amrabat al suo fianco e Faraoni e Lazovic a spingere sulle due fasce. Fra i pali ci sarà Silvestri, davanti a lui Rrahmani, Kumbulla e Gunter a comporre la linea a tre difensiva.

Qualche incertezza in più per Corini, che dovrebbe confermare il 3-5-2 schierato contro l' . In difesa è ancora k.o. Chanchellor, per questo con Cistana e Gastaldello potrebbe esserci nuovamente spazio per il giovane Mangraviti. A centrocampo Sabelli e Mateju, favorito su Martella, si candidano a presidiare le due fasce. In regia agirà Tonali, con Bisoli e Romulo interni. Davanti, ancora fuori per infortunio Torregrossa, la coppia d'attacco sarà composta da Balotelli e Alfredo Donnarumma.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Gastaldello, Mangraviti; Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Donnarumma, Balotelli