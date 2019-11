Verona-Brescia 2-1: Balotelli non basta, Salcedo e Pessina lanciano gli scaligeri

Il Verona si porta sul doppio vantaggio con Salcedo (primo goal in Serie A) e Pessina, Balotelli riapre poi i giochi, ma non basta al Brescia.

Il vince in casa contro il e conquista il secondo successo di fila, affacciandosi nelle zone alte della classifica. Primo goal in per Salcedo, raddoppio decisivo di Pessina, non basta nel finale la splendida rete di Balotelli.

Sotto la pioggia del Bentegodi il match parte su ritmi molto alti con occasioni da entrambe le parti, al quarto d'ora di gioco gli ospiti sfiorano il vantaggio con una tripla palla-goal: Bisoli colpisce di testa la traversa, Balotelli viene murato sotto porta da Ambrabat e Tonali spedisce infine alto dal dischetto. Poco dopo Juric perde per infortunio Kumbulla e il Brescia torna a rendersi pericoloso: Balotelli fa tremare il palo con un destro terrificante su calcio di punizione.

A questo punto i padroni di casa hanno una scossa e alla mezz'ora Salcedo sfugge alla retroguardia: il recupero di Mangraviti è perfetto ma l'arbitro vede un fallo da rigore e secondo giallo per il difensore. Dopo aver rivisto l'azione al VAR cancella però entrambe le decisioni tra la delusione del pubblico di casa.

La ripresa si apre con il gesto di stizza di Balotelli, che interrompe la propria azione e calcia improvvisamente il pallone in curva in reazione a qualche coro o insulto ricevuto: dopo qualche minuto di interruzione la gara riprende e le squadre si allungano, concedendo maggiore spazio allo spettacolo e alle occasioni da rete.

Lo stesso Balotelli ci prova su punizione, mentre i padroni di casa rispondono colpo su colpo in contropiede e sfiorano il raddoppio con Verre. Gli uomini di Juric approfittano degli ampi spazi lasciati dal Brescia e vanno più volte a un passo dal match ball.

Il 2-0 arriva all'81, quando Pessina trova l'angolo basso con un diagonale rasoterra in area. La reazione arriva immediata e uno splendido destro a giro di Balotelli regala un finale ancora aperto, ma la difesa scaligera regge e porta a casa tre punti d'oro. Dopo il triplice fischio Matri viene espulso dall'arbitro per proteste.

IL TABELLINO

VERONA-BRESCIA 2-1

MARCATORI: 50' Salcedo, 81' Pessina, 85' Balotelli

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (16' Dawidowicz), Empereur; Faraoni, Veloso (54' Pessina), Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo (73' Stepinski).

BRESCIA (3-5-2): Joronen; Cistana, Martella (86' Curcio), Mangraviti (46' Ndoj); Sabelli, Bisoli, Tonali, Romulo, Mateju; Donnarumma (71' Matri), Balotelli.

Arbitro : Mariani

AMMONITI: Martella, Mangraviti, Empereur, Mateju, Tonali

ESPULSI: Matri