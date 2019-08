Verona-Bologna, Kingsley sdraiato in barriera: Veloso segna lo stesso

Durante la partita tra Bologna e Verona, Miguel Veloso ha segnato su punizione, spedendo il pallone all'incrocio. Inutile il tentativo di Kingsley...

Nella scorsa stagione ha fatto 'rumore' la posizione di Marcelo Brozovic durante un - , in occasione di un calcio di punizione avversaria. Il croato si sdraiò a terra, dietro la barriera, per intercettare la traiettoria bassa del pallone.

Kingsley le ha provate tutte per fermare la punizione di Veloso 😱#VeronaBologna #DAZN pic.twitter.com/ZTqm3WZkZ7 — DAZN (@DAZN_IT) August 25, 2019

Oggi quella posizione è stata imitata dal giovane Kingsley Michael del , ma non è servita a nulla: sul punteggio di uno a zero per il Bologna, Miguel Veloso ha tirato un calcio di punizione spettacolare dai 20 metri, spedendo il pallone dritto sotto l'incrocio dei pali.

Kingsley ha quindi potuto soltanto guardare il pallone, mentre era a terra sul prato verde. L'ex d'altronde è uno specialista dei calci piazzati e dei tiri da lontano in generale.

Chissà adesso se il giovane classe 1999 del Bologna tornerà a ripetere la 'posizione del coccodrillo' anche nelle prossime occasioni.