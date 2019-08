Verona-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Diretta tv e streaming

Il Verona neopromosso in Serie A ospita il Bologna nella prima giornata di campionato: scopri come vedere la partita in tv e streaming.

Dopo la vittoria nella finale playoff contro il , il è tornato in e fa il suo esordio al Bentegodi ospitando il .

In panchina nel Verona ci sarà Juric, mentre dall'altra parte non sarà presente Mihajlovic che nel frattempo sta proseguendo la battaglia contro la leucemia, anche se questo non gli ha impedito di seguire la squadra giorno per giorno.

Entrambe le squadre hanno già esordito ufficialmente in Coppa , ma con risultati diversi: il Verona è stato eliminato dalla , mentre il Bologna ha superato il Pisa con un netto 3-0.

L'ultimo precedente tra Verona e Bologna al Bentegodi risale al novembre 2017, quando i rossoblù si imposero 3-2.

In questo articolo troverete tutte le informazioni utili su Verona-Bologna: dalle notizie relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in tv e streaming.

VERONA-BOLOGNA: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Verona-Bologna DATA 25 agosto 2019, ore 20.45 DOVE Stadio Bentegodi, Verona ARBITRO Antonio Giua TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO VERONA-BOLOGNA

Verona-Bologna si giocherà domenica 25 agosto alle ore 20.45, nella cornice dello Stadio Bentegodi. In contemporane si giocheranno altre cinque partite di Serie A, mentre alle 18 - aprirà il turno domenicale.

Non è prevista la diretta di Verona-Bologna, nemmeno sul satellite. Il match sarà visibile esclusivamente su DAZN, scaricando l'app che vi permetterà di seguire la partita su pc, tablet, smartphone e anche smart tv compatibili. Inoltre c'è la possibilità di vedere DAZN in tv tramite un decoder Sky Q o una consola PlayStation 4 o Xbox One.

La diretta di Verona-Bologna sarà dunque come detto visibile su DAZN, collegandosi sul sito o utilizzando l'app di riferimento. Per usufruire del servizio DAZN sarà necessario possedere un abbonamento (9,99 euro al mese il costo) o attivare il mese di prova gratuito.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri, Kumbulla, Rrahmani, Empereur; Faraoni, Henderson, Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Tupta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Dzemaili; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio