Verona-Bologna dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-BOLOGNA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Bologna

Verona-Bologna Data: 21 gennaio 2022

21 gennaio 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 23ª giornata di Serie A comincia con Verona-Bologna: due squadre che frequentano la parte centrale della classifica e che hanno legittime ambizioni di terminare il campionato nella colonna destra della graduatoria.

Il Verona di Tudor ha riscattato alla grande l'inattesa sconfitta contro la Salernitana, andando a vincere per 2-4 in casa del Sassuolo. Un successo che porta gli scaligeri a quota 30 punti, a sole 5 lunghezze dalle posizioni valide per le coppe europee.

Il Bologna non ha iniziato al meglio il 2022, sia a livello di positività al Covid che di risultati. La squadra di Mihajlovic, dopo aver debuttato nel nuovo anno con una sconfitta contro il Cagliari, ha perso anche nell'ultimo turno per 2-0 contro il Napoli.

Verona e Bologna si sono affrontate nella storia 68 volte, con i veneti che sono riusciti a prevalere solo 12 volte contro i 31 successi rossoblù. Gli scaligeri non battono i felsinei dalla stagione 2015/16: 0-1 a Bologna con goal decisivo di Samir.

Nelle righe successive sono presenti molte altre informazioni che riguardano Verona-Bologna: potrete infatti conoscere i canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming, così come le formazioni messe in campo dai due allenatori.

ORARIO VERONA-BOLOGNA

Come già anticipato Verona-Bologna darà il via alla 23ª giornata di Serie A, essendo in programma venerdì 21 gennaio 2022. Calcio d'inizio fissato per le ore 20.45, allo stadio 'Bentegodi' di Verona.

DOVE VEDERE VERONA-BOLOGNA IN TV

Coloro che vorranno assistere alla sfida tra Verona e Bologna, avranno tale possibilità sia grazie all'abbonamento a DAZN che a quello a Sky. Nel primo caso, sarà sufficiente disporre di una moderna smart tv e accedere all'app. Per vedere la partita con un televisore non di ultima generazione, basterà collegarlo ad un dispositivo come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast oppure ad una console da gioco come PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S).

Per quanto riguarda la diretta su Sky, il match sarà trasmesso su Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Il telecronista di DAZN che racconterà Verona-Bologna sarà Gabriele Giustiniani, con Manuel Pasqual al commento tecnico. Sky invece ha affidato la telecronaca da Antonio Nucera e Giancarlo Marocchi.

VERONA-BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING

DAZN garantisce la visione dei suoi eventi anche grazie alla sua app (disponibile per smartphone, tablet, iPhone e iPad) e al suo sito ufficiale, raggiungibile con un pc o un notebook. Stesso discorso per quanto riguarda Sky Go, ovvero l'app di Sky.

Per vedere l'evento in streaming c'è anche una terza opzione e cioè NOW, servizio in demand di Sky che permette la visione delle partite di Serie A tramite uno dei suoi specifici pacchetti.

IN DIRETTA SU GOAL

Per seguire la partita dal primo all'ultimo minuto c'è anche la diretta testuale qui su GOAL, che partirà con le formazioni ufficiali e non vi farà perdere nessun'azione saliente del match.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-BOLOGNA

Tudor propone il 3-4-2-1, piazzando Pandur tra i pali e una diesa composta da Casale, Gunter e Ceccherini. Il nuovo acquisto Depaoli e Lazovic sulle fasce in mediana, con al centro Tameze e Veloso. Sulla trequarti Barak e Caprari, a sostegno di Simeone.

Mihajlovic deve fare a meno dello squalificato Soumaoro, oltre a fare i conti con il possibile forfait di Orsolini. Nel suo 3-5-2 saranno Bonifazi, Medel e Theate a giocare davanti a Skorupski. Dominguez in mezzo al campo, con Soriano e Svanberg interni mentre Skov Olsen e Hickey sulle fasce. Il partner di Arnautovic dovrebbe essere Sansone.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Depaoli, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; Skov Olsen, Soriano, Dominguez, Svanberg, Hickey; Sansone, Arnautovic. All. Mihajlovic.