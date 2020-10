Verona-Benevento dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Posticipo della sesta giornata di A, in campo Verona e Benevento: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming.

VERONA-BENEVENTO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 2 novembre 2020

2 novembre 2020 Orario: 20:45

Dopo aver fermato la sul pareggio, in rimonta per i bianconeri, il Verona chiude la sesta giornata di . Di fronte ai gialloblù di Juric ci sarà il Benevento, neo promosso nella massima serie e partecipante al campionato per la seconda volta nella sua storia.

Otto fin qui i punti ottenuti dal Verona, recuce da due pari, mentre il Benevento ha ottenuto sei punti, essenziali per stare fin qui oltre la zona calda. Per i veneti la possibilità di volare verso le zone nobili, per i campani un successo significherebbe sorpasso.

Verona e Benevento si sono affrontate in Serie A nella stagione 2017/2018: allora i gialloblù hanno vinto 1-0 la gara d'andata, mentre quella di ritorno, posticipata in seguito alla tragica morte di Davide Astori, ha visto il successo dei giallorossi per 3-0.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Verona-Benevento: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-BENEVENTO

Il posticipo del sesto turno di Serie A tra Verona e Benevento si giocherà alle ore 20:45 di lunedì 2 novembre 2020: appuntamento allo Stadio Bentegodi di Verona.

Verona-Benevento sarà trasmessa in diretta esclusiva tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La gara tra Verona e Benevento sarà disponibile in su Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e godibile su dispositivi come pc, smartphone e tablet. L'alternativa è Now Tv, servizio streaming di Sky. La partita si potrà seguire acquistando uno dei pacchetti proposti offerti, che includa anche il meglio della Serie A.

Potrete seguire le fasi salienti di Verona-Benevento anche sul nostro portale grazie alla diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, dalle formazioni alle azioni degne di nota.

Juric dovrà rinunciare a Di Carmine e Favilli in attacco: ci sarà dal 1' Nikola Kalinic. Problemi anche a destra dove Faraoni e Ruegg non sono disponibili, probabile quindi che venga spostato Lazovic con Dimarco titolare a sinistra. Sulla trequarti Barak e Colley si giocano il posto al fianco di Zaccagni.

Benevento pronto a rispondere con il 4-3-2-1, Inzaghi conferma Lapadula supportato da Roberto Insigne e Caprari. A centrocampo pochi dubbi con Ionita, Schiattarella e Dabo, mentre Maggio è in vantaggio su Foulon per completare il reparto difensivo assieme a Glik, Caldirola e Letizia. Tra i pali Montipò.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Dawidowicz, Empereur; Lazovic, Tameze, Vieira, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.