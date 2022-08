Verona-Bari dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Debutto ufficiale in stagione per Verona e Bari: in programma la sfida di Coppa Italia. Le info sul match, dalle formazioni a come vedere la partita.

Il Verona di Gabriele Cioffi fa il suo esordio ufficiale in stagione nella sfida valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia. Di fronte il Bari di Mignani, reduce dal successo netto per 3-0 nel turno preliminare contro il Padova.

La gara, in programma allo stadio 'Bentegodi' con fischio d'inizio in programma alle ore 18:00, mette in palio un posto nei sedicesimi di finale della competizione: la vincente sfiderà ad ottobre una tra Salernitana e Parma.

Nel turno precedente, il Bari si è imposto agevolmente sul Padova grazie alla doppietta di Cheddira e al goal dell'ex Inter e Chievo Botta.

Quella tra scaligeri e pugliesi sarà la sfida ufficiale numero 69: i precedenti sorridono all'Hellas con 28 vittorie, 22 pari e 18 successi conquistati dal Bari.

In questa pagina trovate tutte le informazioni utili su Verona-Bari: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Verona-Bari di Coppa Italia si giocherà allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona alle 18 di domenica 7 agosto 2022. Confronto in gara unica: in palio c'è un posto nei sedicesimi di Coppa Italia.

Verona-Bari, gara valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia è disponibile in diretta tv su Mediaset, che trasmetterà la gara su Italia 1.

La partita tra Verona e Bari è disponibile anche in diretta streaming su pc, tablet, cellulare e notebook attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-BARI

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Hongla, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani