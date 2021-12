Verona-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VERONA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Atalanta

Verona-Atalanta Data: 12-12-2021

12-12-2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La 17ª giornata di Serie A offre la sfida tra Verona e Atalanta.

Dopo la delusione per l'eliminazione dalla Champions League, gli orobici non vogliono perdere contatto dalla vetta del campionato puntando al bottino pieno in casa scaligera.

I nerazzurri sono la quarta forza del campionato grazie ad un filotto di cinque vittorie consecutive impreziosito dal fresco colpaccio sul campo del Napoli.

La truppa Gasperini, però, dovrà fare i conti con un Verona galvanizzato dalla clamorosa rimonta contro il Venezia: sotto 3-0, gli scaligeri si sono imposti per 3-4 trascinati da uno strepitoso Giovanni Simeone.

La squadra di Tudor chiude la 'side a' del campionato con 23 punti.

Nella scorsa stagione, al Bentegodi, fu proprio l'Atalanta a cogliere l'intera posta in palio vincendo 2-0 grazie al rigore di Malinovskyi e al sigillo finale di Zapata.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-ATALANTA

Verona-Atalanta si giocherà domenica 12 dicembre allo Stadio Bentegodi di Verona. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.00.

DOVE VEDERE VERONA-ATALANTA IN TV

La partita di Verona che vedrà di fronte gli scaligeri e gli orobici verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno scaricare l'app su una moderna smart tv oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa attraverso dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick.

VERONA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

Attraverso DAZN si potrà assistere al match anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al portale tramite pc o notebook, oppure scaricare l'app dedicata su smartphone e tablet.

Il racconto di Verona-Atalanta sarà disponibile anche su GOAL attraverso la diretta testuale che vi permetterà di ricevere aggiornamenti costanti e in tempo reale sulla sfida del Bentegodi. Collegandovi al portale troverete tutte le informazioni riguardanti Verona-Atalanta: dalle formazioni ufficiali, alla cronaca del match, sino alle interviste post gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Verona-Atalanta su DAZN è stata affidata a Edoardo Testoni. Al suo fianco per il commento tecnico ci sarà Alessandro Budel.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA

Dopo il grave infortunio occorso a Dawidowicz, Tudor è costretto a rivedere il reparto difensivo: il pacchetto a tre sarà composto da Magnani, Ceccherini e Casale a protezione di Montipò. A centrocampo tutto confermato con Tameze-Veloso in mediana, Faraoni e Lazovic sui binari laterali. Nessuna sopresa in attacco: Barak e Caprari giocheranno a rimorchio di Simeone.

L'articolo prosegue qui sotto

Con Malinovskyi out causa squalifica, Gasperini potrebbe riproporre Pasalic dall'inizio al fianco di Ilicic e a sostegno del riferimento avanzato Zapata. Per il resto si va verso la conferma della formazione che ha affrontato il Villarreal: de Roon-Freuler a comporre la cerniera di centrocampo, mentre sulle fasce agiranno Hateboer a destra e Maehle a sinistra. In difesa largo a Toloi, Palomino e Djimsiti con Demiral che potrebbe inizialmente in panchina. Tra i pali c'è Musso.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Ceccherini, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini.