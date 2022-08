Verona-Atalanta dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Atalanta di scena sul campo del Verona per la terza giornata di Serie A: di seguito le info su dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

VERONA-ATALANTA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Verona-Atalanta

Verona-Atalanta Data: 28-08-2022

28-08-2022 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

L'Atalanta fa visita al Verona nel terzo turno del campionato di Serie A.

L'esordio vincente sul campo della Sampdoria ha preceduto il pari di prestigio maturato in casa contro il Milan. Nerazzurri a quota 4 punti in classifica, dunque, e chiamati a superare l'ostacolo Verona che, davanti al proprio pubblico va a caccia della prima vittoria stagionale.

Dopo i quattro goal subiti in Coppa Italia contro il Bari e i cinque al debutto in campionato contro il Napoli, gli scaligeri hanno strappato il primo punto del loro campionato pareggiando 1-1 sul campo del Bologna.

Nella passata stagione, le due squadre si sono incrociate in casa dei gialloblù il 12 dicembre: illusorio vantaggio targato Simeone, prima della rimonta nerazzurra nel segno di Miranchuk e Koopmeiners.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Verona-Atalanta: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VERONA-ATALANTA

Verona-Atalanta si giocherà domenica 28 agosto 2022 allo Stadio Bentegodi di Verona. Fischio d'inizio alle ore 18.30.

DOVE VEDERE VERONA-ATALANTA IN TV

Il match tra gli scaligeri e gli orobici verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN, la cui app è scaricabile su smart tv compatibili, console come PlayStation e Xbox, o su dispositivi come TIMVISION BOX, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

VERONA-ATALANTA IN DIRETTA STREAMING

La gara di Verona si potrà seguire anche in diretta streaming sempre grazie a DAZN. Servirà scaricare l'app su smartphone e tablet oppure collegarsi al sito ufficiale tramite pc o notebook.

Tutte le emozioni di Verona-Atalanta in diretta anche sul sito ufficiale di GOAL attraverso la tradizionale diretta testuale della gara.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La gara del Bentegodi verrà raccontata da Edoardo Testoni, coadiuvato in cronaca da Manuel Pasqual.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-ATALANTA

Lasagna in tandem con Henry, a centrocampo Veloso sarà affiancato da Ilic e Tamez, mentre sulle corsie laterali spazio come sempre a Faraoni e Lazovic. In difesa Dawidowicz, Günter e Retsos a schermare la porta di Montipò.

Lookman è candidato ad affiancare Zapata dal primo minuto con Pasalic trequartista. A centrocampo c'è Scalvini a spalleggiare Koopmeiners con Hateboer e Maehle sulle fasce. De Roon scala in difesa a completare il pacchetto con Toloi e Demiral. Tra i pali c'è Musso.

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Retsos; Faraoni, Ilic, Veloso, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, de Roon; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Zapata, Lookman.