Vergogna prima di Swansea-Cardiff: biglietti aerei con il nome di Emiliano Sala

Trovata intollerabile prima del derby Swansea-Cardiff: stampati finti biglietti aerei con il nome dello sfortunato Emiliano Sala.

Doveva essere un derby come tutti gli altri, una sfida di Championship che metteva in palio punti pesanti per due squadre che sognano il ritorno in Premier League, di - invece in queste ore si sta parlando in tutto il mondo per la terribile trovata di alcuni tifosi della squadra di casa.

Dalla giornata di venerdì stanno facendo il giro del web dei finti biglietti aerei della ovviamente fantomatica ‘Swansea City Airlines’ sui quali è impresso il nome di Emiliano Sala ed il nome del volo “D3AD”.

This is poor from us if it’s a Swans fan that’s done it, but just as poor if a Cardiff fan has done it for a bit of attention. Regardless which fan of whatever fan base has done it, should be ashamed. pic.twitter.com/3M7MRfENQF — Jordan (@JordanWebber96) October 25, 2019

Come noto, l’attaccante argentino è stato acquistato dal Cardiff lo scorso gennaio per diventare uno degli uomini di punta della squadra gallese, ma la maglia dei Bluebirds non l’ha mai potuta indossare perchè venuto a mancare in nel tragico volo aereo che l’avrebbe dovuto portare proprio da , la città dove viveva e giocava, a Cardiff per iniziare una nuova avventura.

La tragica morte di Emiliano Sala ha lasciato sgomenti tutti ed è per questo motivo che la vicenda dei finti biglietti aerei (che sono stati distribuiti in città e che dovevano essere distribuiti anche al Liberty Stadium) ha scosso in tanti e sta facendo discutere moltissimo nel Regno Unito.

Quello che doveva essere un macabro scherzo di cattivissimo gusto, si è trasformato in qualcosa che supera ogni limite di tolleranza ed anche lo Swansea, attraverso il proprio sito ufficiale, ha rilasciato un durissimo comunicato con il quale ha annunciato di aver iniziato a collaborare con le forze dell’ordine al fine di individuare i colpevoli.