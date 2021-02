Veretout trascina la Roma: corsa, qualità e goal

Il centrocampista francese è l'uomo in più della Roma in questa stagione. Rigorista infallibile, Veretout assicura corsa e goal: già 9 in campionato.

Nella vittoria contro l'Udinese che riporta la Roma al terzo posto in classifica, seppure con una partita in più rispetto a Juventus e Napoli, il grande protagonista è sicuramente Jordan Veretout.

Il centrocampista francese ha realizzato una doppietta decisiva (la terza con la Roma) segnando prima con un inserimento perfetto e poi dal dischetto, ovvero la specialità della casa.

Veretout è infatti un rigorista praticamente infallibile e in questa stagione ha già raggiunto quota 10 goal, di cui 9 in campionato (record personale) e uno in Europa League.

Inoltre con 15 reti complessive è diventato il miglior marcatore francese nella storia della Roma, superando Vincent Candela.

Al tutto vanno aggiunti 4 assist e tantissima corsa, abbinata a una qualità decisamente sopra la media. Il prototipo del centrocampista moderno, insomma.

Arrivato alla Roma nell'estate del 2019 dopo un paio di stagioni alla Fiorentina, Veretout è ormai un titolare inamovibile per Fonseca che ha speso su di lui parole importanti.

"Abbiamo parlato dei goal, perché ho una sfida con lui riguardo al numero delle reti che deve fare. Gli ho detto che ne deve fare più di dieci e gli ho chiesto quante ne mancavano. Era importante far arrivare Jordan più avanti oggi, è importante che faccia questo tipo di movimento".

Il diretto interessato, ai microfoni di DAZN, ha confermato la scommessa fatta col tecnico ma senza sbilanciarsi troppo.

"In Francia ho fatto un goal di testa, il mister mi chiede di andare in area e calciare. Cosa mi ha detto? Abbiamo un obiettivo e lui mi ha detto una cosa che devo fare in questa stagione. Ci siamo quasi. La cosa più importante è la vittoria di oggi. Qual è l’obiettivo? E’ tra lui e me, non dico niente. Se lo raggiungo parlerò".

La Roma intanto si gode Veretout, il prototipo del centrocampista moderno.