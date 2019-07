Veretout, la Roma accelera: incontro con l'agente, ma lui preferisce il Milan

Nuovo capitolo della telenovela Veretout: oggi un incontro fra Giuffredi e la Roma, che ha un offerta migliore. Ma lui continua a preferire il Milan.

Prosegue la telenovela del calciomercato estivo legata al futuro di Jordan Veretout, il centrocampista della Fiorentina conteso da e . Al momento, come riporta 'Sky Sport', il club giallorosso è decisamente in vantaggio sui rossoneri, forte di una proposta economica ai toscani superiore a quella fatta dal Diavolo.

La Roma ha infatti offerto 17 milioni di euro cash più 2 di bonus per il giocatore francese, scavalcando la proposta presentata dai rossoneri, i quali insistono a voler inserire Biglia come contropartita, e portandosi di fatto in pole position per il giocatore.

Il D.s. Petrachi vuole provare a chiudere l'affare e in tal senso è fissato per oggi un incontro con l'agente del calciatore, Mario Giuffredi. Va infatti convinto il calciatore a trasferirsi nella capitale e raggiunta un'intesa sull'ingaggio. Veretout però, come riporta 'Il Corriere della Sera', continua a preferire al momento la destinazione rossonera a quella giallorossa.

La Roma intanto, in attesa degli sviluppi sul fronte Veretout, lavora anche al doppio colpo in difesa. Il colpo Gianluca Mancini è sempre più vicino: nelle ultime ore, secondo 'Sky Sport', ci sono stati nuovi contatti fra la Lupa e l' , e la chiusura della trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro appare imminente.

Il secondo nome per il reparto arretrato è quello di Toby Alderweireld del . Nel suo caso i tempi si prospettano più lunghi, ma è stato fissato un incontro con gli agenti del calciatore belga per provare a raggiungere un'intesa sull'ingaggio.