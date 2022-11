Verdon, pestone sul collo di Zalewski: espulsione in Roma-Ludogorets

Il giocatore del team bulgaro è stato espulso nel finale del sesto turno di Europa League, che ha visto la Roma chiudere al secondo posto.

La Roma rimonta il Ludogorets e passa agli spareggi di Europa League, condannando il team bulgaro agli spareggi di Conference. Da 0-1 a 3-1, grazie a Pellegrini e Zaniolo. Successo per i giallorossi, con due goal su rigore del proprio capitano.

A proposito di moviola, nel finale il Ludogorets ha subito un rosso, rifilato a Verdon. Il direttore di gara Dabanovic è andato al VAR per rivedere l'episodio in area di rigore giallorossa, mostrando immediatamente il cartellino al giocatore degli ospiti.

Il motivo? Pestone sul collo di Zalewski, a terra: grosse proteste da parte dei giocatori della Roma, fino a quando l'arbitro non ha rivisto le immagino al VAR, portando al rosso per il classe 1995. Che ora rischia diverse giornate di squalifica per il proseguo dell'avventura europea.