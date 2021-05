Verdetti in Bundesliga: Borussia Dortmund e Wolfsburg in Champions League

Il Borussia Dortmund vince in casa del Magonza e strappa il pass per la prossima edizione della Champions League. Qualificato anche il Wolfsburg.

L'incubo è definitivamente alle spalle per il Borussia Dortmund che evita lo spettro di una stagione fuori dalla Champions League. Decisiva in tal senso la vittoria in trasferta ottenuta contro il Magonza alla penultima giornata.

Il distacco tra i gialloneri e l'Eintracht Francoforte, sconfitto ieri 4-3 dallo Schalke, è ormai di quattro punti quando mancano solo 90 minuti alla fine della Bundesliga. Il Borussia Dortmund quindi è irraggiungibile e vola in Champions League.

Un traguardo importantissimo a livello sportivo, certo, ma anche in chiave mercato dato che la possibilità di disputare la massima competizione per club potrebbe convincere Haaland a rimandare l'addio di almeno una stagione, come peraltro assicurato dal direttore sportivo Zorc già prima della partita. Più difficile invece appare trattenere Sancho, destinato a cambiare aria già in estate.

Oltre al Borussia Dortmund ed al Bayern Monaco, campione di Germania per il nono anno consecutivo, la Bundesliga manda in Champions pure il Lipsia ed il Wolfsburg, quest'ultimo qualificato grazie al pareggio ottenuto domenica sera contro lo stesso Lipsia.