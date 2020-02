Ventura scommette su Cerci: "Era dimenticato da Dio, ma può ancora farci vincere"

Gian Piero Ventura è ripartito dalla Salernitana ed ora punta alla Serie A: “La B è equilibrata, siamo cresciuti e siamo lì”.

Dalla mancata qualificazione a 2018, alla brevissima parentesi sulla panchina del , fino alle soddisfazioni con la .

Gian Piero Ventura ha scelto la Serie B per mettersi alle spalle la fase più complicata della sua lunghissima carriera da allenatore. Approdato sulla panchina granata la scorsa estate, l’ex commissario tecnico Azzurro adesso sogna la promozione in , visto che la sua squadra è distanziata di appena due punti da quel secondo posto che vorrebbe dire ritorno nella massima serie.

Ventura, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, non ha nascosto le sue ambizioni.

“Dopo 10 anni ho ritrovato una B molto più equilibrata, al di là del che è fuori mercato. Il campionato è appena cominciato, la classifica la guardiamo a fine marzo. Siamo cresciuti molto e siamo lì, sapendo che bastano due vittorie o due pari a cambiarti la vita”.

Ventura a Salerno ha voluto con sé Cerci, un giocatore dal passato importante che ha già avuto con se a Pisa ma che a Salerno non è ancora riuscito a rilanciarsi, visto che sin qui sono stati appena 54 i minuti giocati in stagione. Per l'ex ci sono comunque all'orizzonte altre chance.

“Era fermo da due anni, dimenticato da Dio. Mi serviva un giocatore di qualità ed esperto; era svincolato ed è venuto con uno stipendio di categoria. Se non ha più infortuni e disavventure, senza ansie, può ancora farci vincere, magari le ultime 5 partite”.

Il tecnico della Salernitana ha ammesso di avere ancora qualche sassolino nella scarpa da togliersi.

“Ho il 44 di piede e ho scarpe del 48, pensi a quanti ne ho dentro”.

A pesare per Ventura è ancora la mancata qualificazione ai Mondiali del 2018.