Ventura infiamma il derby di Torino: "Col VAR ne avremmo vinti altri"

Un solo derby vinto negli ultimi 26 anni per il Torino. Allora a decidere la gara furono Fabio Quagliarella e Matteo Darmian, mentre sulla panchina granata sedeva Gian Piero Ventura.

E proprio Ventura, reduce dalle ultime negative esperienze, intervistato da 'Toro News' alla vigilia della stracittadina non perde l'occasione per accendere ulteriormente la sempre sentita sfida contro la Juventus.

"Quando parlo di Derby di Torino mi vengono in mente sempre quei cinque o sei confronti con la Juventus che con il VAR avremmo portato probabilmente a casa. Ho sempre il rammarico di quello che sarebbe potuto accadere e purtroppo non è stato, non essendoci al tempo ancora il VAR”.