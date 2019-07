Ventura e il fallimento con l'Italia: "Forse accettare l'incarico è stato un errore"

Giampiero Ventura è tornato a parlare del fallimento con l'Italia consumatosi due anni fa: "Forse accettare l'incarico è stato un errore".

Dopo la parentesi , Giampiero Ventura inizia un'altra avventura in panchina. L'ex commissario tecnico dell' è ufficialmente il nuovo tecnico della .

Oggi il 70enne allenatore è stato presentato in conferenza stampa. Al suo fianco Claudio Lotito, co-proprietario del club campano. Ventura ha parlato, oltre che del futuro, anche del suo passato in azzurro, carico di rimpianti. Uno su tutti: la scelta di dire sì.

"La Nazionale? Forse ho sbagliato ad accettare l’incarico."

Ventura era arrivato alla Nazionale dopo aver fatto grandi cose in con il Bari e con il , portato anche in Europa. Ora la scelta di tornare in Serie B, 10 anni dopo l'ultima volta, per riprendersi ciò che due sconfitte hanno fatto dimenticare.

Le due sconfitte a cui fa riferimento sono quelle contro la nel girone di qualificazione al Mondiale di 2018 e e quella contro la nell'andata del playoff.

"Sono bastate due sconfitte per far dimenticare i precedenti 33 anni di carriera. Ora voglio riprendermeli e anticipo che me li riprenderò".

Ora il suo obiettivo è ripartire con la Salernitana e cancellare il passato.