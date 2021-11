Ventura annuncia il ritiro dal calcio: "Ho deciso di fermarmi"

L'annuncio, ironia della sorte, arriva proprio nel giorno di Italia-Svizzera. Ovvero la partita che, se dovesse andare nel modo più sbagliato possibile, indirizzerebbe gli azzurri verso il secondo spareggio mondiale in quattro anni. Gian Piero Ventura non allenerà più. L'ex commissario tecnico ha annunciato la conclusione della propria carriera da allenatore.

"Ho deciso di fermarmi - spiega Ventura in un'intervista a 'Tuttomercatoweb' - Non voglio più affrontare discorsi di campo. Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita”.

L'ultima squadra allenata da Ventura è stata la Salernitana, nel 2019/20. La formazione campana si è piazzata nelle prime posizioni della Serie B praticamente per tutto il campionato, perdendo però la chance di approdare ai playoff proprio all'ultima giornata. E poco dopo si è consumato il divorzio.

Lunghissima la carriera da allenatore di Ventura, che ha conquistato promozioni su promozioni nelle categorie inferiori e, in Serie A, viene ricordato principalmente per le avventure sulle panchine di Bari e Torino. L'ultima formazione allenata nella massima divisione, anche se per poche settimane, è stato il Chievo.

La grande macchia della propria carriera, però, rimane la negativa esperienza alla guida dell'Italia. Subentrato ad Antonio Conte all'indomani di Euro 2016, Ventura ha clamorosamente mancato l'accesso ai Mondiali del 2018 dopo essere stato estromesso agli spareggi dalla Svezia. "Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli”, dice ancora. Un modo per esorcizzare lo spettro di un altro fallimento.