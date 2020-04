Ventola: "Seedorf pensava che Di Biagio ce l'avesse con lui, non gli passava mai la palla"

Ventola racconta un episodio risalente ai tempi dell'Inter: "Giocai titolare contro il Valencia: quante botte da Ayala".

Continuano le dirette Instagram tra ex calciatori: stavolta è il turno di Christian Vieri e Nicola Ventola, compagni di squadra all' dal 2001 al 2003 durante la gestione in panchina di Hector Cuper.

L'ex attaccante barese ha raccontato di quando Clarence Seedorf credette che Luigi Di Biagio ce l'avesse con lui a livello personale, un malinteso che provocò le grasse risate del gruppo nerazzurro.

"Ci stavamo allenando e Seedorf, ad un certo punto, alza la mano e fa una domanda a Cuper: 'Mister, ma Gigi ce l'ha con me?'. Di Biagio solitamente cercava il lancio lungo per le punte e non sempre passava il pallone, Clarence credeva il motivo fosse un altro. Sentendo queste parole, Di Biagio disse: 'A Clarence, ma che cazzo stai a dì?'".

Ventola si ritagliò un certo spazio in Coppa UEFA nella stagione 2001/02: a segnò il goal decisivo, ma a giocare quella partita non doveva essere lui.