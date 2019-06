Venezuela-Perù 0-0: Faríñez chiude la porta, espulso Mago

Finisce 0-0 tra Venezuela e Perù in Copa America: Faríñez evita la sconfitta alla 'Vinotinto', rimasta in dieci dopo l'espulsione di Mago.

Un punto a testa per e Perù a Alegre: 0-0 che ha comunque tanto da raccontare nonostante l'assenza di goal. Questo risultato fa bene al che è già in fuga nel girone A a quota tre punti dopo aver battuto la all'esordio in Copa America.

Dudamel non si priva dell'espertissimo Rondon, sulla trequarti il trio Savarino-Moreno-Murillo; il granata Rincon regolarmente al suo posto a centrocampo. Gareca risponde con Guerrero, supportato da Farfan, Cueva e Gonzales.

La prima emozione del match la regala il Perù, che passa in vantaggio con Gonzales: l'arbitro però annulla dopo aver visionato le immagini del VAR a causa di un precedente fuorigioco all'alba del calcio di punizione. Gallese ha molto lavoro da svolgere su Rondon, il cui tap-in è respinto d'istinto dal portiere peruviano.

Guerrero tenta la fortuna dalla distanza, Faríñez fa buona guardia sul suo palo. Il forcing del Perù è evidente: tra il goal e Tapia c'è di mezzo la gamba di Rincon, abile a salvare nei pressi della linea di porta.

La gara torna improvvisamente a scaldarsi dopo una fase d'impasse nel secondo tempo: altra rete annullata al Perù per posizione di offside, Mago si becca il secondo giallo e la conseguente espulsione per un fallaccio su Polo.

Faríñez è semplicemente strepitoso su Flores: guizzo da felino per evitare che il pallone oltrepassi la linea da pochi metri. La 'Vinotinto' soffre l'inferiorità numerica lasciando ampi spazi sulla fascia destra, non sfruttati dal Perù che deve accontentarsi del pari.