Venezuela, Maldonado segna e scoppia in lacrime: ha eliminato il padre dalla corsa ai playoffs

Maldonado scoppia in lacrime dopo aver segnato il goal che costa al padre l'accesso ai playoffs: scena commovente in Venezuela.

Un goal dal retrogusto fortemente amaro. È quello che ha provato sicuramente Giancarlo Maldonado, attaccante del Deportivo Tachira che con una sua rete ha eliminato il padre dalla corsa ai playoffs della Primera División Venezuelana, corrispondente alla nostra .

Il fatto è accaduto nel recupero della gara tra il Deportivo Tachira e l'Academia Puerto Cabello. Da una parte, in campo, Giancarlo Maldonado. Dall'altra, sulla panchina, Carlos Maldonado. Padre e figlio, l'uno contro l'altro in un match che per l'Academia poteva valere la qualificazione ai playoffs.

Costretta a vincere la gara per rientrare nelle prime otto posizioni di classifica necessarie per il passaggio al turno successivo, la squadra allenata da Maldonado Sr. è però stata fermata sul 2-2 dal Deportivo nell'ultima giornata di campionato.

Uno stop fatale che, come detto, è arrivato solamente in pieno recupero. In vantaggio per 2-1, l'Academia è stata infatti agganciata da un gran goal di Maldonado Jr, il quale è poi scoppiato in lacrime, consapevole di aver appena tolto al padre la possibilità di disputare i playoffs.

Una scena subito immortalata dalle telecamere e che ha finito presto per fare il giro del mondo. Non capita infatti tutti i giorni di vedere un calciatore disperarsi per un goal segnato al proprio padre.