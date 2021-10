Venezuela-Brasile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Brasile va in Venezuela per proseguire la propria corsa nelle Qualificazioni Mondiali: le informazioni sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Il Brasile riparte dal Venezuela. Un mese dopo la clamorosa sospensione della partita contro l'Argentina a causa di presunte violazioni delle norme anti-Covid, riprende la corsa - fin qui senza ostacoli - della nazionale di Tite verso i Mondiali in programma in Qatar nel 2022.

Nonostante la mancata disputa della partita contro l'Argentina, il Brasile rimane primissimo nel raggruppamento sudamericano delle qualificazioni ai Mondiali: la Seleção ha vinto 8 gare su 8 ed è dunque a punteggio pieno con 24 punti.

Diverso il discorso del Venezuela di Leonardo Gonzalez, ct a interim che ha sostituito il portoghese José Peseiro dopo la Copa America: la Vinotinto è il fanalino di coda del girone con appena 4 punti messi in saccoccia e ha vinto soltanto una volta, nel novembre del 2020 contro il Cile, perdendo in ben 7 occasioni su 9 partite disputate. Insomma, si tratta di un classico testacoda.

Brasile e Venezuela si sono affrontate per l'ultima volta nella gara inaugurale della recente Copa America, disputata proprio sul suolo brasiliano: ad avere agevolmente la meglio con un secco 3-0 sono stati i padroni di casa.

In questa pagina troverete tutto l'occorrente per rimanere informati su Venezuela-Brasile: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming .

ORARIO VENEZUELA-BRASILE

Venezuela-Brasile, gara valida per l'undicesima giornata del raggruppamento sudamericano delle qualificazioni a Qatar 2022, si giocherà all'Estadio Olimpico de la Universidad Central de Venezuela, impianto che ha sede a Caracas. Il match è in programma alle ore 1.30 italiane (le 20.30 orario locale) della notte tra giovedì 7 e venerdì 8 ottobre 2021.

Non ci sarà copertura televisiva per Venezuela-Brasile, in quanto nessuna emittente ha acquistato i diritti delle Qualificazioni Mondiali sudamericane. Il match tra la Vinotinto e la Seleção, dunque, non potrà essere visto in diretta tv.

Per quanto riguarda la diretta streaming, Venezuela-Brasile potrà invece essere vista in esclusiva su Como Tv, piattaforma che trasmette le partite del raggruppamento sudamericano di qualificazione ai Mondiali.

VENEZUELA (4-2-3-1): Fariñez; Rosales, Chancellor, Ferraresi, O. Gonzalez; Rincon, Moreno; Machis, Otero, Soteldo; Ramirez. Ct. L. Gonzalez

BRASILE (4-4-2): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Arana; Everton Ribeiro, Gerson, Fabinho, Paquetá; Gabriel Jesus, Gabigol. Ct. Tite