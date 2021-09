Venezuela-Argentina dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Venezuela ospita l’Argentina per una sfida di qualificazione a Qatar 2022: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle formazioni.

VENEZUELA-ARGENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezuela-Argentina

Venezuela-Argentina Data: 3 settembre 2021

3 settembre 2021 Orario: 2.00

2.00 Canale tv: -

Streaming: comotv.com

Reduce dal trionfo conseguito in Copa America, l’Argentina si appresta a fare il suo ritorno in campo. Lo farà sfidando il Venezuela e riprendendo il discorso interrotto nelle qualificazioni sudamericane a Qatar 2022.

I Campioni del Sudamerica sono attualmente imbattuti e secondi nel girone unico. Nelle prime sei uscite, hanno infatti totalizzato tre vittorie e tre pareggi, l’ultimo dei quali lo scorso scorso 9 giugno contro la Colombia (2-2 a Barranquilla).

Meno positivo invece sin qui il percorso della ‘Vinotinto’ che nelle prime sei gare è riuscita a battere solo il Cile (2-1), rimediando per il resto un pareggio e ben quattro sconfitte.

La classifica del Gruppo di qualificazione sudamericano ai Mondiali del 2022 recita al momento: Brasile 18, Argentina 12, Ecuador 9, Uruguay e Colombia 8, Paraguay 7, Cile 6, Bolivia 5, Venezuela e Perù 4.

Si guadagnano un pass per il Qatar le prime quattro classificate, mentre la quinta va agli spareggi.

Nei precedenti 25 confronti tra le due squadre, l’Argentina si è imposta in ben 21 occasioni, a fronte di 2 pareggi e 2 vittorie del Venezuela.

In questa pagina tutte le informazioni su Venezuela-Argentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

ORARIO VENEZUELA-ARGENTINA

La sfida che vedrà protagoniste Venezuela ed Argentina si disputerà venerdì 3 settembre 2021 all’Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo di San Cristobal. Calcio d’inizio programmato alle ore 2.00 italiane.

Per Venezuela-Argentina non è prevista nessuna copertura televisiva in Italia.

La gara valida per le qualificazioni a Qatar 2022 che vedrà opposte Venezuela ed Argentina potrà essere seguita in streaming su dispositivi come pc, notebook, smartphone e tablet, sulla piattaforma comotv.com.

VENEZUELA (5-4-1): Fariñez; Gonzalez, Ferraresi, Chancellor, Villanueva, Rosales; Savarino, Moreno, Rincon, Otero; J. Martinez.

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Montiel, Pezzella, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodríguez, Lo Celso; Di Maria, Lautaro Martinez, Messi.