Venezuela-Argentina 0-2: Lautaro e Lo Celso, Albiceleste contro il Brasile in semifinale

Gara accorta dell'Argentina al Maracaña: l'Albiceleste supera 2-0 il Venezuela e si qualifica per il Superclasico contro il Brasile in semifinale.

L' supera l'ostacolo e con un successo per 2-0 al Maracaña si qualifica per le semifinali di Copa America, dove affronterà il padrone di casa nel Superclasico delle Americhe. I vinotinto giocano con un abbottonato 4-1-4-1: Rondon è l'unica punta, a centrocampo gioca anche il granata Tomas Rincon. Scaloni manda invece in campo l'Albiceleste con un offensivo 4-3-3: Messi, Aguero e Lautaro Martinez compongono il tridente offensivo.

La gara vede l'Argentina attaccare fin dai primi minuti, con il Venezuela che prova a recuperar palla e a ripartire in contropiede. Al 10' la Selección passa a condurre: tiro-cross dalla destra dell'area di Aguero, il pallone è deviato da un difensore ma giunge a centro area dalle parti di Lautaro Martinez, che con uno strepitoso colpo di tacco batte Farinez.

Sotto di un goal, il Venezuela reagisce soprattutto sul piano agonistico. Diversi i contrasti e gli interventi al limite del regolamento, con l'arbitro che deve metterci del suo per calmare gli animi in campo. A inizio ripresa Albiceleste vicina al raddoppio: Lautaro Martinez è lanciato in verticale e con un gran destro in corsa lambisce il palo. Il Venezuela non ci sta e mette in difficoltà la retroguardia avversaria con la velocità di Machis sulla destra: al 67', dopo l'ennesimo duello con Foyth, i vinotinto reclamano un rigore che tuttavia non viene concesso nonostante la consultazione del VAR.

Messi si vede poco, al 71' è decisivo invece Armani, che respinge d'istinto su tiro al volo di Hernandez. I cambi di Scaloni danno nuova vitalità all'Albicelesta, che raddoppio al 74' e chiude i giochi: tiro forte ma centrale di Aguero, Farinez non trattiene e Lo Celso è il più lesto di tutti a ribadire in rete.

IL TABELLINO

VENEZUELA-ARGENTINA 0-2 (0-1)

Marcatori: 10' Lautaro Martinez, 74' Lo Celso

VENEZUELA (4-1-4-1): Farinez; Hernandez, Chancellor, Mago (56' Soteldo), Rosales (83' Seijas); Moreno; Murillo, Herrera, Rincon, Machis (71' J. Martínez); Rondon. Ct. Dudamel

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Acuña (68' Lo Celso), Paredes, De Paul; Messi, Aguero (85' Dybala), Lautaro Martinez (64' Di Maria). Ct. Scaloni

Arbitro: Wilmar Rondan (COL)

Ammoniti: Rincon, Herrera, Rondon, Soteldo (V), Lautaro Martinez, Acuña (A)