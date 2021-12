Venezia-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Verona

Venezia-Verona Data: 5 dicembre 2021

5 dicembre 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Serie A non manca di colpi di scena soprattutto nelle prime posizioni, dove è in corso una battaglia con le prime quattro racchiuse in soli cinque punti: non è l'altissima classifica l'obiettivo di Venezia e Verona, attese dal derby veneto in programma nella 16esima giornata.

Gli scaligeri hanno totalizzato 20 punti e sognano di inserirsi nella lotta per un posto in Europa League, cinque in più rispetto ai lagunari che possono contare su un vantaggio concreto (+5) sulla zona retrocessione.

La squadra di Tudor vuole tornare ad un successo che manca da due partite, nelle quali sono arrivati una sconfitta e un pareggio: nell'ultimo turno i gialloblù non sono andati oltre lo 0-0 interno contro il Cagliari di Walter Mazzarri.

Due ko di fila invece per gli arancioneroverdi, battuti nettamente dall'Atalanta martedì pomeriggio con un perentorio 4-0: di Pasalic (tripletta) e Koopmeiners le reti bergamasche.

L'ultima volta che queste due squadre si sono affrontate al 'Penzo' in Serie A risale al 9 settembre 2001: a decidere il match fu una rete di Salvetti per gli ospiti, in un campionato che entrambe conclusero con la retrocessione in Serie B.

Su questa pagina tutte le info principali su Venezia-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-VERONA

Venezia-Verona si giocherà domenica 5 dicembre 2021 allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia. Appuntamento alle ore 15.

DOVE VEDERE VENEZIA-VERONA IN TV

Venezia-Verona sarà visibile sulle moderne smart tv grazie all'applicazione di DAZN, scaricabile anche sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e utilizzabile tramite dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e Tim Vision Box.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Telecronaca affidata a Federico Zanon, commento tecnico di Sergio Floccari.

VENEZIA-VERONA IN DIRETTA STREAMING

Grazie a DAZN potrete seguire Venezia-Verona in streaming, sia da pc (collegandosi al sito ufficiale con un browser) che da smartphone e tablet (attraverso la suddetta app).

Il nostro sito vi offrirà la diretta testuale di Venezia-Verona: aggiornamenti costanti a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto vero e proprio in tempo reale delle azioni salienti.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-VERONA

Zanetti senza lo squalificato Ampadu e con il dubbio relativo all'acciaccato Vacca: pronti sia Crnigoj che Tessmann per giocare con Busio in mediana. Kiyine in pole su Johnsen per agire nel tridente avanzato con Aramu e Okereke (quest'ultimo ha saltato la sfida con l'Atalanta per un problema muscolare, ma dovrebbe recuperare).

Tudor potrebbe puntare a centrocampo su Ilic e Veloso, lasciando in panchina Tameze. Barak e Caprari a sostegno di Simeone, Günter al centro del terzetto difensivo.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Haps; Crnigoj, Tessmann, Busio; Aramu, Okereke, Kiyine. All. Paolo Zanetti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. All. Tudor