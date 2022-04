Venezia-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Udinese

Venezia-Udinese Data: 10 aprile 2022

10 aprile 2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Venezia di Paolo Zanetti sfida in casa l'Udinese di Gabriele Cioffi nel Derby del Triveneto, sfida salvezza della 32ª giornata di Serie A. I lagunari sono penultimi in classifica assiema al Genoa a quota 22 punti, con un cammino di 5 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte, una gara da recuperare e 3 lunghezze di ritardo dal Cagliari, mentre i friulani si trovano al 13° posto con 33 punti, frutto di 7 successi, 12 pareggi e 10 k.o.

Gli unici 4 precedenti in Serie A fra le due formazioni disputati in casa del Venezia sorridono agli arancioneroverdi, visto che non hanno mai perso nel massimo campionato quando hanno affrontato i bianconeri, riportando 3 vittorie e un pareggio.

Il Venezia è reduce da 5 sconfitte consecutive in Serie A: è dal lontano 1967 che non arriva a un numero superiore in una singola stagione (7 in quell'occasione). I lagunari, inoltre, sono ultimi nella classifica del 2022, con appena 5 punti in 11 partite. L'Udinese, invece, ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle precedenti 4 gare.

Thomas Henry e David Okereke sono i migliori realizzatori degli arancioneroverdi con 6 reti ciascuno, mentre il portoghese Beto è il bomber dei bianconeri con 11 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Udinese: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-UDINESE

Venezia-Udinese si disputerà il pomeriggio di domenica 10 marzo 2022 nel palcoscenico dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio del Derby del Triveneto, che sarà il 10° in Serie A fra le due formazioni, e sarà diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata, è in programma alle ore 15.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-UDINESE IN TV

Il derby del Triveneto Venezia-Udinese sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Venezia-Udinese su DAZN sarà curata da Federico Zanon, con il commento tecnico di Alessandro Budel.

VENEZIA-UDINESE IN DIRETTA STREAMING

Con DAZN sarà possibile vedere il Derby del Triveneto Venezia-Udinese in diretta streaming anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del confronto, i clienti avranno la possibilità di vedere gli highlights e l'evento integrale anche in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Grazie a GOAL potrete seguire la sfida Venezia-Udinese in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale troverete gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara, con la descrizione delle azioni più importanti, degli eventi e dei goal realizzati.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-UDINESE

Paolo Zanetti si affiderà al consueto 4-3-3 dei lagunari. Ancora indisponibili i due portieri Lezzerini e Romero, sarà nuovamente Maenpaa a difendere la porta arancioneroverde. In difesa Ebuehi e Haps si candidano come terzini, mentre Caldara e Ceccaroni comporranno la coppia centrale difensiva. A centrocampo Vacca sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali Ampadu (o Busio) e Cuisance. Nel tridente d'attacco Henry dovrebbe spuntarla come centravanti su Nsame, mentre Aramu e Okereke (in vantaggio su Johnsen) agiranno da esterni alti.

Cioffi punterà sul 3-5-2 e non ha a disposizione Pereyra, squalificato. In attacco Deulofeu dovrebbe riprendersi il posto accanto a Beto. Molina e Udogie presidieranno le due fasce, con Walace in cabina di regia e Arslan (che potrebbe essere preferito a Jajalo e Samardzic) e Makengo mezzali. In difesa, davanti al portiere Silvestri, si rivedrà Pablo Marí con Rodrigo Becão e uno tra Zeegelaar e il recuperato Perez.

L'articolo prosegue qui sotto

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becão, Pablo Marí, Zeegelaar; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Success, Beto.