Venezia-Ternana dove vederla: Rai o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-TERNANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Venezia-Ternana

• Data: 14 dicembre 2021

• Orario: 15.00

• Canale TV: Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre)

• Streaming: Sport Mediaset, Mediaset Play

Iniziano i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Venezia ospita la Ternana. I veneti vogliono continuare la propria avventura nella competizione, mentre gli umbri, dopo aver battuto a sorpresa il Bologna ad agosto (incredibile 4-5 al Dall'Ara), vogliono sorprendere ancora andando a vincere contro un'altra squadra di Serie A. L'ultimo precedente tra le due squadre risale alla stagione 2017-2018 con il successo per 2-0 del Venezia sulla Ternana. Sarà un'occasione per entrambi i tecnici anche per fare un po' di turnover e permettere ad alcuni giocatori di mettersi in mostra.

I lagunari hanno appena fermato la Juventus al 'Penzo', dimenticando così la delusione della clamorosa rimonta subita nel derby col Verona (da 3-0 a 3-4).

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere sulla sfida Venezia-Ternana: dalle ultime relative alle formazioni alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

L'articolo prosegue qui sotto

ORARIO VENEZIA-TERNANA

Venezia-Ternana, gara valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, si giocherà martedì 14 dicembre allo stadio Penzo di Venezia. Il match si giocherà alle ore 15.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-TERNANA IN TV

Venezia-Ternana, la gara che aprirà il turno di Coppa Italia, sarà visibile su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre) che trasmetterà la partita in diretta e in esclusiva.

VENEZIA-TERNANA IN DIRETTA STREAMING

Venezia-Ternana, match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa da Mediaset, titolare dei diritti della competizione, anche in streaming. Sarà possibile guardare il match su pc, tablet e smartphone, collegandosi direttamente su Sport Mediaset o Mediaset Play.

IN DIRETTA SU GOAL

Potrete seguire il corso di Venezia-Ternana anche su GOAL tramite la nostra telecronaca testuale: dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-TERNANA

VENEZIA (4-3-3) Lezzerini; Ebuehi, Modolo, Ampadu, Molinaro; Vacca, Busio, Kiyine; Okereke, Forte, Johnsen.

TERNANA (4-4-2) Iannarilli; Diakite, Sorensen, Capuano, Boben; Peralta, Furlan, Proietti, Capone; Donnarumma, Pettinari.