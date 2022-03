Venezia-Sassuolo senza Maxime Lopez: niente sfida con Vacca che l'aveva consigliato a De Zerbi

Nel quadro degli anticipi del 28° turno di Serie A, spicca il confronto del 'Pier Luigi Penzo' tra Venezia e Sassuolo, in campo sabato pomeriggio.

Un confronto inedito sul palcoscenico della Serie A, il quale però non potrà proporre il faccia a faccia in mezzo al campo tra Maxime Lopez e Antonio Vacca.

Proprio così, perché a legare il francese e l'italiano c'è un particolare aneddoto risalente ad un campionato fa: è la stagione 2020-2021, e sulla panchina emiliana siede Roberto De Zerbi.

Gli emiliani si sono appena imposti 0-2 al 'Maradona' e il secondo goal è stato realizzato proprio dal giovane calciatore transalpino arrivato in prestito dal Marsiglia.

Nelle ore successive, Vacca - che aveva lavorato con De Zerbi a Foggia - pubblica uno screen ritraente una precedente conversazione WhatsApp nella quale l'attuale tecnico dello Shakhtar chiede al suo ex calciatore un parere sul nuovo centrocampista del Sassuolo e la replica dell'ex Parma è ovviamente una promozione a pieni voti.

"Guardalo un po', dimmi se lo vedi bene nella mia squadra"

"Nonostante non sia una bestia ha forza, frequenza di passo e poi tecnicamente è evidente. Fa il trequarti?"

"No lo voglio far giocare con Locatelli a due"

Tuttavia, in questo campionato, non ci sarà la possibilità di vedere al confronto diretto i due calciatori: in occasione della gara d'andata, infatti, fu Vacca ad alzare bandiera bianca causa infortunio, mentre in occasione del ritorno mancherà proprio Maxime Lopez, squalificato in occasione della gara del Penzo. Al suo posto dovrebbe toccare a Matheus Henrique.