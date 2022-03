Venezia-Sassuolo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-SASSUOLO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Sassuolo

Venezia-Sassuolo Data: 06-03-2022

06-03-2022 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Il Sassuolo di scena in laguna: neroverdi in casa del Venezia per il 28° turno di Serie A.

Prosegue la corsa alla salvezza degli arancioneroverdi chiamati a dare una sterzata ad una prima parte di 2022 piuttosto balbettante. All'imbocco del nuovo anno infatti, la squadra di Zanetti ha vinto soltanto una partita delle ultime sette disputate in campionato, vincendo in casa del Torino. Poi sono arrivati 3 pareggi e 3 sconfitte, l'ultima delle quali contro il Verona trascinato dalla doppietta di Simeone. Con una gara ancora da recuperare, i veneti occupano il terzultimo posto in classifica a -3 dalla zona salvezza.

Sta decisamente meglio il collettivo guidato da Alessio Dionisi che, dopo aver sbancato San Siro piegando 2-0 l'Inter, nell'ultimo impegno ha superato 2-1 la Fiorentina al fotofinish grazie al guizzo di Defrel al 94'. Due vittorie consecutive che spingono i neroverdi nella parte di sinistra della classifica: Berardi e compagni, infatti, sono decimi con 36 punti.

Il match d'andata, disputato al 'Mapei Stadium il 27 ottobre, si è chiuso 3-1 in favore del Sassuolo: illusorio vantaggio veneziano con Okereke prima del ribaltone firmato da Berardi, Frattesi e dall'autorete di Henry.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Venezia-Sassuolo: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-SASSUOLO

Venezia-Sassuolo si giocherà allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia, domenica 6 marzo 2022: il calcio d'inizio è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE VENEZIA-SASSUOLO IN TV

Venezia-Sassuolo si potrà seguire in diretta e in esclusiva su DAZN. Per seguire il match, gli abbonati DAZN dovranno scaricare l'app dedicata su smart tv compatibile oppure collegando il proprio televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick.

VENEZIA-SASSUOLO IN DIRETTA STREAMING

Venezia-Sassuolo sarà disponibile anche in diretta streaming e sempre su DAZN: sarà sufficiente scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito ufficiale tramite pc e notebook.

Venezia-Sassuolo si potrà seguire anche su GOAL attraverso la consueta diretta testuale che vi permetterà di rimanere aggiornati in tempo reale su ogni sviluppo della sfida tra lagunari ed emiliani.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La sfida del 'Penzo' verrà raccontata da Alberto Santi, affiancato in telecronaca da Stefan Schwoch.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-SASSUOLO

Aramu e uno tra Okereke e Nani completano il tridente dove Henry sarà ancora una volta il riferimento centrale. Ampadu potrebbe giostrare nuovamente da terzo di difesa, con Busio e Cuisance in mezzo al campo e Crnigoj e Haps sulle corsie.

Dionisi conferma i gioielli Scamacca-Berardi-Raspadori. Senza lo squalificato Maxime Lopez sarà Matheus Henrique a far coppia con Frattesi in mezzo al campo. Chiriches recupera, in dubbio Rogerio e Defrel.

VENEZIA (3-4-3): Romero; Ampadu, Caldara, Ceccaroni; Crnigoj, Busio, Cuisance, Haps; Aramu, Henry, Okereke. All. Zanetti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, M. Henrique; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. All. Dionisi.