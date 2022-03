Venezia-Sampdoria dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

VENEZIA-SAMPDORIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Sampdoria

Venezia-Sampdoria Data: 20 marzo 2022

20 marzo 2022 Orario: 12.30

12.30 Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite)

DAZN, Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport (numero 251 satellite) Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

La 30ª giornata di Serie A manda in scena, tra le altre, la sfida tra Venezia e Sampdoria: quasi una finale in chiave salvezza, tra due delle squadre maggiormente coinvolte nella lotta per non retrocedere.

Segui Venezia-Sampdoria solo su DAZN. Attiva ora

Il Venezia ha vinto una sola delle ultime 15 partite, ovvero quella giocata il 12 febbraio sul campo del Torino e termina con il punteggio di 1-2. A causa di questo rendimento, i lagunari si trovano al terzultimo posto a quota 22 punti (ma con una partita da recuperare).

Non sta meglio la Sampdoria, che ha anche provveduto al cambio di guida tecnica con il ritorno di Marco Giampaolo. Nelle ultime 5 partite, i doriani hanno raccolto appena 3 punti e ne vantano solo 4 di vantaggio rispetto alla zona retrocessione.

L'ultimo confronto giocato in terra veneta tra le due squadre in Serie A risale alla stagione 1998/99. Tale sfida, andata in scena il 29 novembre 1998, si è chiusa con il punteggio di 0-0.

In questo articolo sono presenti molte altre informazioni importanti riguardo a Venezia-Sampdoria, che troverete nelle righe seguenti: dai canali che trasmetteranno la partita in tv e streaming agli aggiornamenti sulle formazioni.

ORARIO VENEZIA-SAMPDORIA

La sfida tra veneti e liguri è il 'lunch match' della 30ª giornata di Serie A. Andrà quindi in scena domenica 20 marzo 2022 allo stadio 'Pier Luigi Penzo' di Venezia, con il calcio d'inizio fissato per le ore 12.30.

DOVE VEDERE VENEZIA-SAMPDORIA IN TV

DAZN è una delle possibilità per vedere la partita in televisione. Avendo una tv non di ultima generazione, sarà opportuno avere uno tra i dispositivi che consentono la visione della piattaforma. Tra questi: TIMVISION BOX, Google Chromecast, Amazon Fire Stick, PlayStation e Xbox.

Venezia-Sampdoria è inoltre una delle partite trasmesse nel fine settimana da Sky, nello specifico sui canali di seguito elencati: Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite).

VENEZIA-SAMPDORIA IN DIRETTA STREAMING

La piattaforma di DAZN può anche essere vista su pc, notebook, smartphone e tablet: nei primi due casi andando sul sito ufficiale, mentre negli altri due scaricando l'applicazione. Inoltre, dopo la conclusione dei 90 minuti, la partita potrà essere rivista on demand o per intero o tramite i suoi highlights. Anche Sky ha il suo servizio per quanto riguarda lo streaming, ovvero Sky Go.

Per chi non avesse uno di questi due abbonamenti, potrebbe essere interessante NOW, servizio on demand di Sky che fa vedere il meglio dell'emittente satellitare attraverso specifici pacchetti.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Edoardo Testoni è il telecronista scelto da DAZN per il racconto di Venezia-Sampdoria, con il commento tecnico di Manuel Pasqual. Sky ha invece affidato la sfida a Dario Massara e Nando Orsi.

IN DIRETTA SU GOAL

Per tenervi aggiornati costantemente sulla partita, potete anche accedere al nostro portale. Qui su GOAL, infatti, Venezia-Sampdoria verrà seguita dall'annuncio delle formazioni ufficiali al fischio finale attraverso la solita cronaca scritta.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-SAMPDORIA

Zanetti ha dubbi in ogni reparto, per quanto riguarda il suo 4-3-3. Modolo insidia Ceccaroni per il ruolo di centrale, mentre Busio si gioca con Kiyine un posto in mediana. In avanti è certa la presenza di Aramu, mentre per gli altri due posti sono in corsa Henry, Okereke, Nsame e Nani (con i primi due favoriti).

L'articolo prosegue qui sotto

Giampaolo dovrebbe dare continuità al suo 4-3-1-2, inserendo però Sabiri dal primo minuto sulla trequarti rispetto a quanto visto contro la Juventus. Davanti alla difesa potrebbe esserci Rincon e non Ekdal, con ai lati Candreva e Thorsby. Sensi in ballottaggio con Sabiri sulla trequarti. In difesa Ferrari appare in vantaggio su Magnani per giocare con Yoshida.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.