Venezia-Salernitana dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Scontro salvezza tra Venezia e Salernitana alla 10ª di Serie A: tutto sulla partita, da dove vederla in tv e streaming alle probabili formazioni.

Partita: Venezia-Salernitana

Data: 26 ottobre 2021

Orario: 18.30

Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

Tra le prime sfide in programma per la 10ª giornata di Serie A figura Venezia-Salernitana: due delle tre neopromosse che, come da pronostico, stanno lottando strenuamente per non retrocedere.

Il Venezia è reduce dalla sconfitta per 3-1 sul campo del Sassuolo, arrivata dopo l'importante successo per 1-0 ottenuto in casa contro la Fiorentina. Al momento i lagunari hanno 2 punti di vantaggio sulla zona retrocessioe.

La Salernitana ha iniziato il nuovo corso targato Stefano Colantuono con un k.o. per 2-4 tra le mura amiche contro l'Empoli. Il secondo tempo però, con due goal che hanno tenuto accesa la gara, lascia ben sperare.

Quello in programma è il secondo confronto in serie A tra Venezia e Salernitana giocato in terra veneta. Il primo risale alla stagione 1998/99 e terminò con il risultato di 0-0. In generale le due squadre si sono affrontate 36 volte, con 16 vittorie granata, 11 arancioneroverdi e 9 pareggi.

Per sapere tutto riguardo a Venezia-Salernitana, non dovrete fare altro che leggere le righe seguenti: troverete aggiornamenti per quanto riguarda le formazioni e anche consigli utili su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO VENEZIA-SALERNITANA

La sfida tra Venezia e Salernitana verrà giocata martedì 26 ottobre 2021, allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Calcio d'inizio fissato per le ore 18.30.

Il match tra le formazioni di Dionisi e Colantuono verrà trasmesso in esclusiva su DAZN. Una sfida che gli appassionati potranno tranquillamente godersi in tv, che sia di ultima generazione o meno. Avendo una smart tv sarà sufficiente accedere all'app di DAZN e poi alla partita, mentre in caso di televisore di altro genere non basterà da solo per guardare la sfida. Poco male, perché ci sono una serie di dispositivi che, se collegati al televisore, risolvono il problema: PlayStation 4/5, Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), TIMVISION BOX, Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Per quanto riguarda la telecronaca e il commento tecnico, DAZN non h ancora comunicato i due nomi che ha scelto.

DAZN, oltre alla diretta televisiva, dà la possibilità di vedere il match anche in streaming attraverso determinati supporti. Sia accedendo al sito ufficiale tramite pc che scaricando l'app per smartphone e tablet, basterà selezionare l'evento desiderato.

Al termine dei 90 minuti, il match sarà disponibile per intero on demand per gli abbonati, così come i suoi highlights.

Naturalmente non mancherà la diretta testuale del match qui su Goal. Accedendo al portale, potrete conoscere le scelte dei due allenatori e vivere le emozioni della gara dal primo all'ultimo minuto.

Dionisi dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3, con Romero in porta protetto da una difesa con Svoboda e Ceccaroni in mezzo mentre Ebuehi e Haps ad occupare le fasce. Cnrigoj, Ampadu e Busio dovrebbero costituire la cerniera di centrocampo, a supporto di un tridente offensivo con Okereke, Henry e Kiyine.

Difesa a tre invece per Colantuono, che opta per il 3-4-1-2. Saranno Aya, Strandberg e Gagliolo i giocatori dediti a proteggere l'area e la porta di Belec. Zortea e Ranieri occuperanno le fasce, in una mediana completata da Kastanos e Di Tacchio. Ribery tra le linee, alle spalle del tandem Simy-Gondo.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Ebuehi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Okereke, Henry, Kiyine.

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya, Strandberg, Gagliolo; Zortea, Kastanos, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.