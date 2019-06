Venezia-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Venezia e Salernitana si affrontano nel ritorno dei Playout di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Ultimo atto del campionato di Serie B e ultimo verdetto in arrivo. e si ritrovano a quattro giorni di distanza dal primo confronto per sfidarsi nel match di ritorno dei Playout che sancirà quale delle due squadre riuscirà ad ottenere la permanenza nella serie cadetta.

Al Penzo si ripartirà dal 2-1 firmato Djuric e Jallow con il quale gli uomini di Menichini si sono imposti all’andata. Un risultato che lascia apertissimo ogni discorso visto che il goal realizzato da Zigoni in pieno recupero regala più di una chance di salvezza ai lagunari.

I granata si presentano al sfida consapevoli che avranno a disposizione due risultati su tre, ma il Venezia, che è chiamato a vincere con due goal di scarto, anche imponendosi con una sola rete di vantaggio al termine dei 90’ regolamentari porterebbe la gara ai supplementari ed eventualmente ai successivi calci di rigore. Questo è infatti ciò che prevede il regolamento dei Playout di Serie B, visto che le due compagini hanno chiuso la regular season a pari punti.

In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

VENEZIA-SALERNITANA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Venezia-Salernitana DATA 9 giugno 2019, 18.00 DOVE Stadio Pierluigi Penzo, Venezia ARBITRO Gianluca Aureliano TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO SALERNITANA-VENEZIA

Venezia-Salernitana, gara di ritorno dei Playout del campionato di Serie B, si disputerà in casa degli arancioneroverdi allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, domenica 9 giugno. Calcio d’inizio programmato alle 18.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro Gianluca Aureliano della sezione di .

Sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la sfida che vedrà protagoniste Venezia e Salernitana. La gara sarà quindi visibile tramite la apposita app su smart , ma anche collegando ad un televisore un decoder Sky Q, o una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Sarà inoltre possibile vedere il match in tv attraverso Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca del match sarà a cura di Dario Mastroianni, con commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Venezia-Salernitana, essendo trasmessa in streaming da DAZN, potrà essere seguita su vari dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Come di consueto, dopo la fine del match, sarà possibile rivedere la gara nella sua interezza o semplicemente gli highlights on demand.

VENEZIA-SALERNITANA IN DIRETTA SU GOAL

C’è un ulteriore modo per non perdersi un solo istante di Venezia-Salernitana: la diretta testuale di Goal.

Coloro che si trovassero impossibilitati a seguire il match in streaming potranno trovare sul nostro sito tutte le informazioni relative alla gara. Fin dalla mattinata di domenica, vi forniremo aggiornamenti, curiosità e novità di formazione e poi, dal calcio d’inizio fino al triplice fischio finale, vi racconteremo tutti i fatti salienti della sfida che decreterà chi fra Venezia e Salernitana nella prossima stagione giocherà ancora in Serie B.

Serse Cosmi si affiderà al consueto 4-3-3. Rispetto al match d’andata, il tecnico dei lagunari potrà contare su Domizzi che, scontato un turno di squalifica, si riprenderà il suo posto al centro della difesa al fianco di Modolo. In attacco Zigoni non è ancora al meglio e quindi Bocalon potrebbe essere il perno centrale di un tridente completato da Lombardi e Pimenta.

Modulo probabilmente speculare per Menichini, ma con un paio di modifiche importanti. Se la difesa davanti a Micai sembra infatti scolpita, a centrocampo Akpa Akpro sembra favorito per una maglia da titolare su Minala e dovrebbe andare a completare il reparto con Di Tacchio e Odjer. In attacco Djuric e Jallow partiranno certamente dal 1’, con loro potrebbe esserci in un’insolita posizione più avanzata il rientrante Casasola. Il suo impiego potrebbe garantire maggiore copertura sull’out di destra.

VENEZIA (4-3-3): Vicario; Zampano, Modolo, Domizzi, Bruscagin; Bentivoglio, Schiavone, Pinato; Lombardi, Bocalon, Pimenta. All. Cosmi.

SALERNITANA (4-3-3): Micai; Pucino, Migliorini, Mantovani, Lopez; Akpa Akpro, Di Tacchio, Odjer; Casasola, Djuric, Jallow. All. Menichini.