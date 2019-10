Venezia-Salernitana dove vederla: Rai o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Venezia sfida la Salernitana nell'8ª giornata del campionato di Serie B: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Alessio Dionisi ospita in casa la di Gian Piero Ventura nell'8ª giornata del campionato di Serie B. I veneti sono quattordicesimi con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i campani dividono invece la 2ª posizione con , e a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Nei 28 precedenti nel campionato di Serie B, il bilancio è di perfetta parità con 10 vittorie per parte e 8 pareggi. Gli arancioneroverdi sono reduci da 4 risultati utili consecutivi (una vittoria e 3 pareggi), i granata invece hanno collezionato 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 4 gare disputate.

Gli attaccanti Ricardo Bocalon e Alessandro Capello sono i migliori marcatori del Venezia con 2 goal realizzati ciascuno, nella Salernitana invece il giocatore più prolifico è l'ex clivense Sofian Kiyine, autore fino a questo momento di 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Venezia-Salernitana: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

VENEZIA-SALERNITANA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Venezia-Salernitana

Venezia-Salernitana Data: 19 ottobre 2019

19 ottobre 2019 Orario: 15.00

15.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO VENEZIA-SALERNITANA

Venezia-Salernitana si disputerà il pomeriggio di sabato 19 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Il fischio d'inizio della partita, che sarà diretta dal signor Daniel Amabile della sezione di Vicenza, è previsto per le ore 15.00. Sarà il 29° confronto fra le due formazioni in Serie B.

La partita Venezia-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky potranno inoltre vedere la gara in tv grazie alla app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca di Venezia-Salernitana sarà curata da Edoardo Testoni.

Gli abbonati DAZN avranno anche la possibilità di seguire Venezia-Salernitana in diretta streaming su pc o notebook collegandosi alla pagina ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone scaricando la app per sistemi iOS e Android, avviandola e successivamente selezionando l'evento dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

Dionisi dovrebbe confermare a livello tattico il 4-3-1-2. Davanti al portiere Lezzerini, la linea difensiva a quattro dovrebbe vedere Fiordaliso a destra, Ceccaroni a sinistra e al centro la coppia centrale composta da Modolo e Cremonesi. A centrocampo Zuculini agirà da playmaker, con Maleh e Vacca mezzali. In attacco Aramu sarà il trequartista alle spalle della coppia formata da Bocalon e Montalto.

Dubbio sulla fascia destra per Ventura: l'ex Ct azzurro spera di recuperare Cicerelli, ma l'esterno convive con problemi al polpaccio. Se non dovesse farcela il tecnico ligure potrebbe affidarsi a Cerci o schierare largo Firenze, mentre a sinistra agirà Walter Lopez. Per il resto la squadra sarà la stessa che ha pareggiato in casa con il . Fra i pali ci sarà Micai, in difesa conferma per la linea a tre composta da Karo, Migliorini e Jaroszynki. A centrocampo Di Tacchio sarà il regista, con Maistro e Kiyine probabili mezzali. In attacco tandem composto da Djuric e Jallow.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Fiordaliso, Modolo, Cremonesi, Ceccaroni; Maleh, Zuculini, Vacca; Aramu; Bocalon, Montalto.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Cicerelli, Maistro, Di Tacchio, Kiyine, W. Lopez; Djuric, Jallow.